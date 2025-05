Dal 4 luglio al 10 agosto torna il Mythos Troina Festival. Ecco le prime anticipazioni

Fra i protagonisti Laura Morante, César Brie, Veronica Pivetti, Ettore Bassi Daniele Salvo e Giorgio Sangati. Inaugura Federica Di Martino con l’Odissea delle donne e da quest’anno la nuova sezione “Assoli” con Gaia Aprea, Clara Galante e il Premio Ubu Teatrino Giullare.

Troina (EN), 20 maggio – Si svolgerà dal 4 luglio al 10 agosto la quinta edizione del Mythos Troina Festival, rassegna teatrale sul mito classico e contemporaneo che per il quadriennio 2024/2027 avrà la direzione artistica dell’attore Luigi Tabita.

Il Mythos Troina Festival, patrocinato dall’INDA (Istituto Nazionale del Dramma Antico) ed organizzato dal Comune di Troina (Enna), sarà inaugurato venerdì 4 luglio con “l’Odissea delle donne” tratta dal romanzo di Marilù Oliva: un cast tutto al femminile capitanato dalla magnetica attrice Federica Di Martino e diretta dalla visionaria regista siciliana Cinzia Maccagnano.

Successivamente, si altereranno nell’Anfiteatro della Radura Veronica Pivetti, Ettore Bassi e il regista Daniele Salvo.

Il 10 agosto Laura Morante, uno dei volti più noti e apprezzati del cinema italiano, chiuderà il Festival con “Medea” diretta dal regista Daniele Costantini.

Inoltre, gli importanti registi César Brie e Giorgio Sangati saranno i protagonisti della sezione “MythosLab” che prevede laboratori gratuiti per attori e attrici professionisti.



Fra le novità dell’edizione 2025 del Mythos Troina Festival rientra la sezione dal titolo “Assoli”, che si caratterizza per essere una vera e propria fucina nell’ambito della drammaturgia contemporanea under 35, improntata all’insegna dei nuovi linguaggi. Questa sezione si svolgerà nella suggestiva Torre Capitania, nel cuore del borgo normanno.

L’obiettivo di “Assoli” è quello di stimolare la creatività di nuove voci nel panorama teatrale, mettendo al centro la rivisitazione e l’adattamento di testi classici o contemporanei in chiave innovativa affidandoli ad artisti già affermati. I due primi appuntamenti saranno due importanti prime nazionali firmate da drammaturghi under 35: La guerra svelata di Cassandra, Aletheia del siciliano Salvatore Ventura interpretato dall’intensa Gaia Aprea diretta dalla mano sapiente del regista Alessio Pizzec e “Antigone non muore” della napoletana Elvira Buonocore, interpretato e diretto dalla poliedrica Clara Galante, accompagnata dalle musiche originali composte da Christian Lavernier e Jacopo Baboni Shilingi.

A chiudere “Assoli” sarà lo spettacolo Drone Tragico, della compagnia Teatrino Giullare di Bologna, progetto che ha vinto il bando nazionale delle Residenze Digitali (Armunia – CapoTrave/Kilowatt), con le musiche realizzate dalla nota band finlandese Cleaning Women. Un progetto speciale che unisce teatro e tecnologia digitale partendo dall’Orestea nella traduzione di Pier Paolo Pasolini, utilizzando le potenzialità di strumenti innovativi per estendere la fruibilità dei temi teatrali classici.

Il direttore artistico Luigi Tabita dichiara: “Il Mythos Troina Festival è un progetto artistico e sociale, è un festival che parla di giustizia, uguaglianza, memoria, migrazione, diritti civili e parità di genere, attraverso il linguaggio eterno del mito e del teatro. Un’iniziativa che non solo anima il territorio, ma lo trasforma, rafforzandone l’identità, la partecipazione e l’attrattività culturale e turistica. Il festival quest’anno sarà attraversato da un fil rouge tutto al femminile. Un’impronta che abbiamo iniziato a delineare già nella scorsa edizione, con l’introduzione del nuovo logo raffigurante la dea Artemide – simbolo di forza ed empowerment femminile – e che trova piena espressione quest’anno attraverso la scelta dei titoli in programma, una mostra, e la significativa presenza di attrici, registe e drammaturghe”.