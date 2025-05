Sp4, M5S, “vigileremo su iter per riqualificazione”

“Seguiamo con attenzione l’iter per la riqualificazione della viabilità nell’Ennese, in particolar modo agli imminenti cantieri che ripristineranno condizioni di sicurezza sulla SP4 grazie allo stanziamento di 250 mila euro ottenuti in finanziaria regionale”. Lo afferma il vice presidente dell’ARS e coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola a proposito dell’imminente apertura dei cantieri di ripristino delle condizioni di sicurezza sulla SP4 firmatario dell’emendamento che prevede uno stanziamento di 250 mila euro da parte della Regione Siciliana in favore del Libero Consorzio di Enna.

La documentazione

“Gli uffici del Libero Consorzio di Enna e l’ufficio tecnico, cui va il nostro plauso e ringraziamento, stanno già trasmettendo tutta la documentazione necessaria alla Regione Siciliana per consentire l’avvio dei cantieri. Seguirò personalmente l’avanzamento dei lavori insieme al gruppo territoriale M5S di Aidone, Valguarnera e Piazza Armerina con il referente Francesco Russo e la referente provinciale Rosalba D’Accorso, che hanno sollecitato questo intervento”.