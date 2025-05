Fita Cna Enna, “Verso un autotrasporto sicuro e sostenibile”

Un confronto costruttivo tra imprese e istituzioni per rilanciare il settore del trasporto su strada in provincia di Enna.

Si è svolta nei giorni scorsi l’assemblea provinciale della FITA CNA di Enna, l’unione che rappresenta le imprese dell’autotrasporto, nell’ambito del percorso di rinnovo degli organismi dirigenti della CNA Provinciale.

L’incontro, dal titolo “Verso un autotrasporto sicuro e sostenibile: dialogo tra imprese, istituzioni e territorio”, ha rappresentato un importante momento di confronto sui temi centrali per il comparto: sicurezza, legalità e collaborazione tra gli attori locali.

A introdurre i lavori, la Coordinatrice FITA CNA Daniela Taranto, che ha moderato l’assemblea. Dopo i saluti istituzionali del Presidente provinciale CNA Filippo Scivoli, è intervenuto il Presidente uscente di FITA C Giuseppe (Pino) Glorioso, che ha tracciato una relazione puntuale e approfondita sullo stato del settore, evidenziando le criticità ma anche le opportunità che si prospettano per le imprese del territorio.

Ospiti di rilievo hanno impreziosito il dibattito. Il Dirigente della Polizia Stradale di Enna, Dott. Mario Giannotta, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra forze dell’ordine e autotrasportatori: “Non siamo nemici, viaggiamo tutti nella stessa direzione, quella della sicurezza e della legalità”, ha dichiarato.

L’Ispettore Maurizio Rizza, responsabile dell’ufficio infortunistica della Polizia Stradale, ha invece approfondito il tema della sicurezza stradale, rimarcando il valore di una cultura della prevenzione e della responsabilità condivisa, in un settore tanto strategico quanto esposto a rischi.

Presente anche Graziano Leanza, in rappresentanza del comparto trasporto persone, che è stato riconfermato alla carica di Presidente Provinciale NCC Bus CNA. Un ruolo chiave per dare voce alle esigenze specifiche delle imprese che operano nel trasporto collettivo e turistico, sempre più centrale in una mobilità integrata e sostenibile.

A conclusione dell’assemblea si è proceduto al rinnovo degli organismi dirigenti della FITA CNA Enna. È stato eletto all’unanimità Presidente Provinciale Antonino Riela, titolare della PNR Trasporti. Al suo fianco, in qualità di Vicepresidenti, Michele Buttò della Buttò Trasporti Srl e Calogero D’Angelo della DCE Srl.

La nuova squadra dirigente ha espresso la volontà di operare in stretta sinergia con le imprese associate, le istituzioni e le forze dell’ordine, con l’obiettivo comune di valorizzare il settore, rafforzarne la competitività e migliorarne le condizioni operative nel segno della sicurezza, della sostenibilità e della legalità.

—