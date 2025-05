Acqua inquinata a Leonforte, divieto di uso nella zona nord

Il sindaco di Leonforte, Piero Livolsi, ha firmato un’ordinanza che dispone il divieto di uso dell’acqua nella zona nord del paese, “da Catena in su” riferisce il primo cittadino contattato da ViviEnna.

I controlli dell’Asp su una vasca

Ma cosa è successo? Il personale dell’Asp di Enna, evidentemente a seguito di una segnalazione ma su questo aspetto non c’è molta chiarezza, ha eseguito un controllo in una delle due vasche di Leonforte, in particolare in contrada Pianetti. Al termine delle verifiche, è emerso un inquinamento microbiologico dell’acqua e come sostenuto dal direttore del Sian, servizio igiene alimenti e nutrizione dell’Asp, sono stati riscontrati “valori di alcuni parametri non sono conformi al consumo umano”.

Che cosa è l’inquinamento biologico

L’inquinamento biologico dell’acqua scaturisce dall’introduzione di microrganismi patogeni, come batteri, virus, protozoi, che possono causare malattie negli esseri umani e negli animali

L’ordinanza

La relazione è finita nelle mani del sindaco che, nelle ore scorse, ha firmato l’ordinanza che dispone “il divieto dell’utilizzo dell’acqua per uso potabile” da contrada Catena a salire, la zona nord di Leonforte, “sino a quando i nuovi accertamenti non confermeranno il rispetto dei limiti di legge e la potabilità dell’acqua”.

Nuovi esami

Il sindaco afferma anche di avere avuto rassicurazioni da AcquaEnna ma ha comunque disposto l’ordinanza. “Oggi saranno eseguiti dei nuovi controlli – assicura il sindaco di Leonforte – da parte dell’Asp: se i valori torneranno nella normalità revocherò l’ordinanza”.