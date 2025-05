Il caso Giarratana, Greco e Bruno, “Draià riferisca in aula”

Negli ambienti politici e non, non si parla d’altro. Il coinvolgimento del dirigente dell’ufficio tecnico di Valguarnera Vittorio Giarratana, in un presunto giro di tangenti ed appalti che riguarda la provincia di

Agrigento e su cui sta indagando la Procura, desta in paese allarme. Il sindaco, Francesca Draià, nei giorni scorsi, ha provveduto alla revoca dell’incarico a Giarratana.

I timori di Bruno e Greco

A farsi oggi portavoce del malessere collettivo, dopo l’esponente PD Giuseppe Speranza sono altri

due esponenti dell’opposizione Angelo Bruno e Filippa Greco, che tramite nota separata scrivono. Angelo Bruno: “Mi auguro che i nuvoloni neri provenienti da Agrigento non gettino ombre pesanti sul nostro

ente, perché questa sarebbe una macchia che la nostra comunità non merita. La Sindaca Francesca Draia’ ha il dovere di riferire al più presto in Consiglio Comunale su quanto sta succedendo e su possibili

ripercussioni sull’attività del nostro Comune. Spieghi il sindaco il motivo del taglio del cordone ombelicale con un dirigente su cui si sta indagando per fatti che sarebbero avvenuti in un’altra provincia. Il Consiglio Comunale e la cittadinanza tutta hanno il diritto di sapere cosa stia accadendo. Da istituzione abbiamo il dovere di tutelare il nostro Ente e difendere l’immagine della nostra amata comunità. Su questo

punto- conclude- sarò irremovibile, come ho sempre fatto con coraggio e determinazione.”

Greco chiede la convocazione del Consiglio comunale

Filippa Greco nella qualità di vice presidente del consiglio scrive: “Non posso non condividere gli appelli già fatti dei colleghi Giuseppe Speranza e Angelo Bruno sulla vicenda che ha portato alla revoca dell’incarico dell’ingegnere Vittorio Giarratana. Nella qualità di vice presidente del consiglio auspico con forza e voglia di fare chiarezza, che la vicenda venga trattata presto in una seduta di Consiglio

Comunale perché la comunità Valguarnerese merita di sapere cosa stia succedendo. Tra l’altro- aggiunge l’esponente DC- oltre ad apprendere della revoca del responsabile dell’UTC, apprendo pure della revoca dei numerosi RUP, conferiti dal nostro Ufficio Tecnico in maniera diretta e mi sono chiesta come sia possibile non informare dettagliatamente i consiglieri comunali. Quello che mi preme ribadire inoltre, come già fatto in diverse sedute consiliari è come mai in tutti questi anni i nostri preparatissimi tecnici valguarneresi e anche le nostre imprese non sono state valorizzate.

“Ricordo- riferisce nella nota- che nel giugno 2022 in consiglio comunale votai la mozione presentata dal collega Speranza, sull’istituzione di una commissione d’indagine per inadempienze gestionali poste in essere dal responsabile Vittorio Giarratana. Per me la trasparenza è la base della buona politica e quella poteva essere una occasione di confronto e chiarezza anche alla luce di molte nostre perplessità. In questo delicato momento- conclude Greco- è necessario uscire dal silenzio e spiegare alla nostra cittadinanza cosa sta accadendo.”