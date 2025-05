Processo a Gisana e Murgano, servirà un nuovo giudice

Servirà un nuovo giudice per il processo al Tribunale di Enna che vede alla sbarra il vescovo della diocesi di Piazza Armerina , Rosario Gisana ed vicario giudiziale , Vincenzo Murgano, attuale parroco della chiesa Madre di Enna accusati di falsa testimonianza.

Giudice incompatibile

ll giudice, Maria Rosaria Santoni, che oggi ha aperto il giudizio, si è dichiarato incompatibile in quanto è stato tra gli estensori della sentenza di condanna di don Giuseppe Rugolo, che ha rimediato una pena a 4 anni e mezzo di reclusione per violenza sessuale su minori.

I due prelati non erano in udienza

In udienza non si sono presentati i due imputati, il cui procedimento è scaturito dalla querela presentata da Antonio Messina, la vittima degli abusi da cui è nata l’inchiesta su don Rugolo, sulla scorta delle loro dichiarazioni, come testimoni, in quel processo. Secondo i magistrati ennesi, che hanno poi chiesto ed ottenuto il rinvio a giudizio di Gisana e Murgano, i prelati avrebbero mentito. Antonio Messina, rappresentato dall’avvocato Eleanna Parasiliti Molica, ha depositato la richiesta di costituzione di parte civile nel processo