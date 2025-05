Enna città dei giovani, La Porta, “ecco i nostri prossimi obiettivi”

“Enna è una città che offre ai giovani spazi sportivi, luoghi di cultura, opportunità formative e occasioni di crescita personale”. Lo afferma l’assessore alle Politiche giovanili del Comune di Enna, Giuseppe La Porta, commentando la notizia sul 25esimo posto in classifica di Enna nel report de Il Sole 24 Ore sulla qualità della vita dei giovani.

Il piano per i giovani

L’assessore, che ritiene di dover compiere passi in avanti per lo stile di vita della popolazione anziana, “in costante crescita”, snocciola alcune attività portate avanti dall’amministrazione. “Abbiamo avviato, in collaborazione con il Centro per l’Impiego e le APL, i Recruitment Day con cadenza regolare; stiamo portando avanti una riflessione concreta sulla “restanza” – il rimanere e investire nel proprio territorio – coinvolgendo scuole, enti del Terzo Settore e organizzazioni di categoria. Abbiamo condiviso e sostenuto i protocolli con gli ITS locali e promosso i nuovi indirizzi scolastici 4+2, pensati per un reale placement lavorativo nel nostro contesto”.

L’Informagiovani

Inoltre, come fa sapere La Porta “è stata già deliberata l’istituzione dell’Informagiovani, come sportello stabile di orientamento, ascolto e supporto ai giovani ed è in itinere il progetto “Giovani che Impresa”, un percorso per accompagnare i ragazzi nello sviluppo della propria idea di vita e d’impresa”