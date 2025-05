Enna Pride, in piazza per le famiglie Arcobaleno, ecco gli eventi

Il comitato organizzativo del secondo Enna Pride, che si terrà il prossimo 31 maggio, annuncia con orgoglio che il tema scelto per questa edizione sarà “Famiglie Arcobaleno”.

Una scelta fortemente voluta, in un momento storico in cui il riconoscimento dei diritti delle figlie e dei figli delle coppie omogenitoriali è più che mai urgente, anche alla luce della recente sentenza del 22 maggio 2025, che ha riportato al centro del dibattito pubblico il tema della tutela dei bambini e delle bambine cresciuti all’interno di famiglie composte da due mamme o due papà.

Parlare di famiglie arcobaleno oggi significa dare voce a una realtà viva, presente e spesso invisibilizzata, che chiede semplicemente pari dignità, diritti e protezioni per lɜ propriɜ figliɜ, come sancito dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali.

Madrina del Pride sarà Alessia Crocini, presidente nazionale dell’associazione Famiglie Arcobaleno, da anni in prima linea per il riconoscimento giuridico e sociale delle famiglie omogenitoriali in Italia.

Eventi in programma:

Venerdì 30 maggio – Famiglie Arcobaleno

Ore 19:00 – Al Kenisa

Incontro pubblico sul tema delle famiglie omogenitoriali, con la partecipazione di Alessia Crocini, presidente di Famiglie Arcobaleno Nazionale e madrina del Pride, Marilena Grassadonia, attivista LGBTQIA+ per i diritti civili, Vera Carollo, rappresentante di Famiglie Arcobaleno Palermo e Lele Russo, avvocato della Rete Lenford e attivista di Arcigay Catania.

Un momento di confronto, informazione e testimonianza aperto alla cittadinanza.

Sabato 31 maggio – Enna Pride

Ritrovo ore 17:00 – Castello di Lombardia

La partenza è prevista alle ore 18:00 da uno dei luoghi simbolo della città, percorrerà Via Roma con alcune soste lungo il tragitto e si concluderà alle 20:00 in Piazza Umberto I, dove si terrà lo spettacolo finale. Sul palco interverranno la madrina e lɜ ospiti del Pride, con momenti di musica, parole e orgoglio condiviso.

A breve uscirà il programma completo sulle pagine social ufficiali di Enna Pride.

Il Pride di Enna sarà non solo una celebrazione dell’amore in tutte le sue forme, ma anche una mobilitazione collettiva per un futuro più giusto, inclusivo e rispettoso dei diritti di tutte e tutti.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Essere presenti significa schierarsi dalla parte dell’uguaglianza, della libertà e della dignità per ogni tipo di famiglia.