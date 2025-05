Al via del riprese cortometraggio Our Story, ciak anche a Pietraperzia

Sono ufficialmente iniziate le riprese del cortometraggio Our Story, realizzato nell’ambito del

progetto “Talking About Me – Racconti di Inclusione”, promosso dal C.P.I.A. Caltanissetta-Enna in

collaborazione con Fine Art Produzioni. L’iniziativa è finanziata dal Ministero della Cultura e dal

Ministero dell’Istruzione e del Merito, nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la

Scuola.

Il cortometraggio Our Story nasce come esito finale di un percorso formativo che ha coinvolto gli

studenti del C.P.I.A., prevalentemente adulti migranti e richiedenti asilo, impegnati in laboratori di

alfabetizzazione cinematografica e storytelling. Il progetto ha preso avvio a dicembre 2024 con

seminari tematici e attività pratiche che hanno permesso agli studenti di acquisire competenze

tecniche e narrative nel campo del cinema.

Le riprese si terranno dal 26 al 30 maggio 2025, coinvolgendo diverse location significative del

territorio come il Plesso Capuana del C.P.I.A. a Caltanissetta, la Fontana Canale a Pietraperzia, il

Centro d’accoglienza Oltremare e l’Associazione Don Bosco di Pietraperzia.

La regia del cortometraggio è affidata a Lorenzo Daniele, mentre la fotografia è curata da Mauro

Italia. Il progetto vede anche la partecipazione di esperti come Mauro Maugeri e Giulia Iannello,

che hanno seguito gli studenti durante il percorso formativo.

Il Dirigente Scolastico del C.P.I.A. Caltanissetta-Enna, prof. Giovanni Bevilacqua, sottolinea:

“Questo progetto rappresenta un’opportunità unica per i nostri studenti di esprimere le proprie storie

attraverso il linguaggio del cinema, promuovendo l’inclusione sociale e il dialogo interculturale”.

“Siamo profondamente grati – aggiunge il regista, Lorenzo Daniele – per la collaborazione ricevuta

da numerose realtà produttive e commerciali del territorio che, in varie forme, stanno contribuendo

alla realizzazione del film. Un segnale concreto di comunità e partecipazione.»

Il cast include Naima Fayed, Nazia Rahim, Rahim Munir, Camara Sekuba, Aziza Ben Mouhat, con

la partecipazione speciale di Giovanni Bevilacqua, Manuela Acqua, Rosalba Candolfo e Maurizio

Gulina.

Il cortometraggio Our Story sarà presentato al pubblico in occasione di un evento speciale previsto

per la fine di giugno 2025. Ulteriori dettagli sull’evento e sulla disponibilità del cortometraggio

saranno comunicati prossimamente.

SINOSSI

All’alba, Naima prepara il caffè guardando fuori dalla finestra. Ojo si lava il viso in un centro

d’accoglienza affollato. Nazia stringe la mano a suo marito mentre aspettano un autobus nell’afosa

campagna siciliana.

Tre vite diverse, un’unica direzione: ricucire la propria identità tra passato e presente.

In un’aula di una scuola per adulti di Caltanissetta, questi percorsi si incrociano. Quando Naima

propone di realizzare un cortometraggio che racconti le loro storie, la proposta scuote ricordi, paure,

rabbia, ma anche speranza. Vale davvero la pena esporsi? Dire al mondo chi si è davvero?

Our Story è un racconto di resistenza quotidiana, di dignità ferita e riconquistata. Un film che nasce

dal basso, dove i protagonisti non sono attori, ma persone reali che scelgono di non restare

invisibili. E quando si abbassano le luci in sala, ciò che si proietta sullo schermo è molto più di un

film: è un atto di coraggio.