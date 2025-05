Ordine dei veterinari, cerimonia per i 50 anni di iscrizione di 2 medici

L’Ordine dei veterinari della provincia di Enna organizza per sabato 31 maggio alle 11 nella sede in Via Flora n. 7, Enna, una cerimonia per celebrare i 50 anni di iscrizione all’Albo di due colleghi: i dottori Giuseppe Barbagallo Leonardo Pennisi. Nel corso dell’evento è inoltre previsto

“Sarà un’occasione importante per raccontare l’impegno, la storia e il rinnovamento della professione veterinaria nel nostro territorio” spiegano dall’Ordine dei veterinari.