Referendum, gazebo informativo M5s domani a Catania in Piazza Stesicoro

All’iniziativa saranno presenti la deputata regionale, Jose Marano, e il consigliere della IV Municipalità, Giuseppe Ragusa: “4 Sì per il lavoro, i cittadini siano consapevoli dell’opportunità che viene data loro di esercitare il proprio diritto-dovere”.

“Piazza Stesicoro a Catania ospiterà domani dalle 16 alle 19 un gazebo informativo dedicato ai quesiti che saranno oggetto del referendum dell’8 e 9 giugno. Si avvicina un appuntamento importantissimo per la nostra democrazia. La destra prova a boicottare i diritti dei cittadini, noi invece spiegheremo loro quanto è importante uscire dalla propaganda e cogliere piuttosto l’opportunità di esercitare un diritto-dovere e di modificare la normativa in materia di lavoro”.

Così Jose Marano, deputata regionale M5s annunciando l’iniziativa che è stata promossa dal Gruppo territoriale M5s Catania Est.

Oltre alla parlamentare Marano e agli attivisti del Movimento Cinquestelle, all’iniziativa sarà presente anche il consigliere della IV Municipalità, Giuseppe Ragusa: “4 Sì per il lavoro – spiega Ragusa – significano norme più eque nei casi di licenziamenti illegittimi. Significano anche norme più severe contro l’abuso dei contratti a termine e in materia di infortuni sul lavoro. Saremo a disposizione dei cittadini per fornire loro tutti i chiarimenti necessari ad arrivare preparati all’appuntamento dell’8 e 9 giugno”.