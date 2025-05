Ospedale Enna, Open day della Prevenzione cardiovascolare

Mercoledì 4 giugno 2025, alle ore 9:30, presso la Sala Mingrino del Presidio Ospedaliero Umberto I di Enna, si terrà l’Open Day della Prevenzione Cardiovascolare, un’importante iniziativa promossa dalla Fondazione Onda – Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna e inserita nel circuito Bollino Rosa, dedicata alla prevenzione delle malattie cardiovascolari.

L’evento si propone di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione come strategia più efficace per ridurre il rischio di patologie e mortalità legate al cuore. In questa occasione, si svolgerà una Tavola Rotonda con i professionisti sanitari, durante la quale si discuterà di prevenzione, diagnosi e cura delle malattie cardiovascolari, con un focus particolare sulla salute del cuore femminile.Lo slogan scelto per l’evento è: «Insegniamo al Cuore ad Amarci… Amiamoci! Prendiamoci del tempo!». Dopo i saluti istituzionali, l’evento sarà moderato dalla Dott.ssa Maria L. R. Di Grigoli, Dirigente U.O.S. Professioni Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche, Referente Bollino Rosa ASP Enna.

Gli interventi saranno a cura del Prof. Marco Barbanti – Direttore U.O.C. Cardiologia e UTIC, P.O. Umberto I – Enna; Dott.ssa Teresa Bizzini – Responsabile U.O.S. Senologia e Screening, P.O. Umberto I – Enna; Dott.ssa Giusy Cucchiara – Coordinatrice Infermieristica, U.O.C. Cardiologia e UTIC, P.O. Umberto I – Enna ; Prof. Francesco Pallotti – Responsabile U.O.S. Diabetologia e Endocrinologia, P.O. Umberto I – Enna; Prof. Basilio Pecorino – Direttore U.O.C. Ginecologia ed Ostetricia, P.O. Umberto I – Enna; Dott.ssa Daniela Sambataro – Direttore U.O.C. Oncologia, P.O. Umberto I – Enna.