Divorzio da AcquaEnna, convocata l’assemblea dei sindaci

Il presidente dell’Ati idrico, Nino Cammarata, ha convocato l’Assemblea dei sindaci per il 9 giugno. La riunione si terrà alle 9 in prima ed alle 10 in seconda convocazione nella sede del Libero consorzio di Enna.

Gli ordini del giorno

Tra i temi all’ordine del giorno ci saranno l’approvazione dei verbali della sedute precedenti, le comunicazioni del Presidente, l’estrazione a sorte dei nominativi per il rinnovo del Revisore Unico dei Conti nel triennio 2025/2028 ed infine, nell’ultimo punto la questione della convenzione con il gestore privato, AcquaEnna, messa in discussione da alcuni sindaci e dai numerosi Comitati ed associazioni che, anche alla luce dell’imminente processo ai danni della società e di alcuni suoi manager, chiedono la risoluzione del contratto.

Il Comitato Senzacquaenna

Sulla vicenda, è intervenuto il Comitato Senzacquaenna che chiederà di prendere parte all’assemblea.

“Alla luce dell’importanza della questione, il Comitato presenterà formale richiesta – si legge nella nota del Comitato – di partecipazione all’assemblea, che sarà inviata a mezzo PEC, nella piena convinzione che il confronto pubblico e trasparente sia un elemento imprescindibile in decisioni di tale rilevanza. Riteniamo fondamentale che su una questione così delicata vi sia trasparenza, partecipazione e rispetto della volontà popolare, che da tempo si è espressa per una gestione pubblica del servizio idrico”