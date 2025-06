Ufficio tecnico, Draià nomina Lo Bartolo al posto di Giarratana

Dopo la revoca, per le note vicende giudiziarie legate alla provincia di Agrigento dell’ingegnere Vittorio Giarratana, da dirigente dell’ufficio tecnico del Comune di Valguarnera nonché da R.U.P. e R.E.O. di diversi

progetti comunali in itinere, la sindaca nei giorni scorsi ha provveduto a nominare ad interim, responsabile dell’ufficio (3^ settore lavori pubblici ed urbanistica) il dottor Salvatore Lo Bartolo considerato che lo stesso già dirige il 1^ settore Affari generali.

Nomina temporanea

La nomina -secondo la determina sindacale- è improcrastinabile, da considerarsi temporanea

e sino a nomina di un nuovo dirigente. Lo Bartolo successivamente considerato che ci sono delle opere già avviate o da avviare per le fasi inerenti la programmazione, la progettazione e l’affidamento, ha

provveduto con propria determina a nominare i nuovi R.U.P. (responsabile unico del procedimento) che erano tutti in carico a Giarratana nonché il responsabile contabile.

Le opere

Sono complessivamente 8 le opere da portare a compimento, tutte di una certa importanza ed

urgenza. Il neo dirigente ha provveduto a nominare come R.U.P. per tutte le opere in oggetto il geometra Rosario Alaimo e responsabile contabile la signora Lidia Prezzavento, entrambi dipendenti dell’Ente.

Trattasi esattamente dei lavori di restauro e consolidamento della chiesa di San Liborio; della realizzazione della mensa scolastica e dei servizi del plesso “Angelo Pavone”; dei lavori per l’efficientamento

energetico dell’impianto di pubblica illuminazione- stralcio n. 1; della manutenzione straordinaria della strada di collegamento di contrada Marcato con la S.P.4; dei lavori di rigenerazione urbana di un tratto di

via Sant’Elena; dei lavori di ristrutturazione dello stadio comunale; dell’adeguamento sismico ed impiantistico dell’asilo nido; dei lavori di messa in sicurezza di un tratto stradale di via Capuana.