Riposto music contest 2025, ottima prova degli allievi del Santa Chiara di Calascibetta

Ottime performance per gli allievi della classe di pianoforte della scuola media del plesso Verga di Calascibetta dell’istituto comprensivo Santa Chiara Enna Calascibetta.

Si tratta di otto solisti che si sono esibiti al pianoforte con un repertorio classico, originale per piano, di compositori come Bach, Beethoven, Schumann, Kabalevsky, Beaumont, Pleyel, Satie, Rinaldi: per questi musicisti in erba, seguiti dal docente di pianoforte Giorgio Denaro, nei giorni scorsi sono fioccati primi premi assoluti e ottimi piazzamenti in due diversi concorsi musicali organizzati in provincia di Catania.

Nel dettaglio, al concorso musicale “Riposto music contest 2025”, la classe di pianoforte di Calascibetta si è fatta ben notare, conquistando quattro primi premi assoluti con votazione 100/100 e altri quattro primi premi.

I primi premi assoluti sono andati agli studenti Azzurra Germano di prima media, Maria Bellomo e Salvatore Rosso di seconda media e Gabriel Montalbano di terza media. Mentre gli allievi Sofia Cacciato, Lara Colianni, Matteo Folisi e Samuele Zennaro si sono piazzati ai primi posti.

All’undicesima edizione del Concorso nazionale musicale della Riviera ionico-etnea di Mascali (Catania) gli otto pianisti xibetani hanno ottenuto quattro primi premi e quattro secondi premi.

“Una grande soddisfazione per me come docente e per tutta la scuola che riesce a coltivare questi talenti eccellenti – ha dichiarato il docente di pianoforte Giorgio Denaro – i più grandi di questi allievi li seguo già dalla prima media, con altri abbiamo iniziato a studiare solo all’inizio dell’anno scolastico. Oltre a un metodo di insegnamento e di studio basato sull’attività pratica al pianoforte molto stimolante e appagante, preparo questi ragazzi ad affrontare le esecuzioni in pubblico e ritengo importante la partecipazione ai concorsi musicali, perché si confrontano con altri e imparano a gestire emozioni come l’ansia trasformandole in musica”.

La dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Santa Chiara, Antonietta Di Franco, si è complimentata personalmente con la classe dei pianisti e ha sottolineato la rilevanza dei corsi di strumento musicale nelle scuole medie per “la crescita e la formazione della personalità degli studenti”.