SiSuonaInRete, applausi per la quinta edizione a Leonforte

Grande partecipazione alla Rassegna Musicale Interprovinciale “SiSuonaInRete”, giunta quest’anno alla sua quinta edizione, svoltasi il 5 giugno 2025 presso l’auditorium del plesso “Verga” di Leonforte, organizzata dall’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”.

La rete interprovinciale “Musica Insieme”, nata nel 2017, continua a rappresentare un’importante occasione di collaborazione tra istituzioni scolastiche, offrendo agli studenti e alle studentesse opportunità formative comuni, nel segno della musica e della condivisione.

Alla manifestazione hanno preso parte ben otto istituzioni scolastiche:

• Liceo Musicale “N. Colajanni” di Enna (scuola capofila della rete),

• I.C. “Santa Chiara” di Calascibetta,

• I.C. “G.P. Ingrassia” di Regalbuto,

• I.C. “Chinnici-Roncalli” di Piazza Armerina,

• I.C. “Falcone-Cascino” di Piazza Armerina,

• I.C. “San Giovanni Bosco-Europa” di Barrafranca,

• I.C. “Dante Alighieri” di Leonforte,

• I.C. “E. De Amicis” di Villarosa.

Numerose e variegate le performance musicali in programma, che hanno messo in luce il talento, l’impegno e le eccellenze artistiche delle diverse scuole partecipanti. La rassegna è stata un momento autentico di incontro, confronto e crescita,sia per gli studenti che per i docenti.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla Prof.ssa Concetta Ciurca, Dirigente Scolastica dell’istituto organizzatore della manifestazione, Dante Alighieri Di Leonforte, e dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Messina del Liceo Musicale “N. Colajanni” di Enna, scuola capofila, della rete.

L’iniziativa ha richiesto un’organizzazione articolata e complessa, resa possibile grazie all’impegno e alla collaborazione dei docenti

di strumento e di Educazione Musicale – Prof. Daniele Piazza, Prof. Antonio Sproviero, Prof. Olaf Orlando, Prof.ssa Valentina Santuzzo e Prof.ssa Valentina Pecora – che hanno seguito con cura ogni fase.

L’amministrazione comunale di Leonforte, che sin da subito ha sostenuto l’iniziativa è stata rappresentata dall’assessore all’Istruzione, Cultura e Spettacolo, prof.ssa Giuseppa La Ferrara, che si è espressa con parole di apprezzamento, sottolineando il valore educativo e culturale della manifestazione.

Per tutte le scuole partecipanti, la rassegna “SiSuonaInRete” ha confermato, ancora una volta, come la musica sia un potente strumento di unione, gioia e cittadinanza attiva.