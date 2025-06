Feste religiose e sit in per Gaza, cambia la mobilità a Enna

In occasione di alcuni eventi cambia la mobilità ad Enna





FESTA SACRO CUORE DI GESÙ ED EVENTI COLLATERALI

DAL 12/06/2025 al 15/06/2025 dalle 00:00 alle 24:00, DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO lungo tutta la Via Colombia dall’ intersezione con Via Firenze all’ intersezione con la Piazza antistante la Chiesa di Santa Maria del Popolo

15/06/2025 giorno della Festa – divieto di sosta e transito dalle 14:00 alle 24:00

Piazza antistante Chiesa Santa Maria del Popolo, Via Colombaia, Via Firenze, Via Ragusa, Via Catania, Via Palermo, Via Trieste, Piazza Giovanni XXIII, Via Legnano , Via Roma Bassa, Via Roma sino in Duomo, tutta Piazza Mazzini,Via Vittorio Emanuele, Via San Francesco D’ Assisi, Via Catania,





SANT’ ANTONIO 13/06/2025 dalle 14:00 alle 21:00 divento di sosta e transito nelle seguenti vie: Eremo di Montesalvo,Via Sperlinga, Via Mercato, Piazza Neglia, Via Roma fino a Piazza Vittorio Emanuele compresa,Piazza Scelfo, Via Roma fino al Quadrivio Monte, Via Libertà e Viale IV Novembre.





SIT-IN PER LA PACE A GAZA 14/06/2025

Divieto di sosta in Piazza Umberto I dalle 14:00 alle 20:30

CORPUS DOMINI 22/06/2025 dalle 14:00 alle 21:00

DIVIETO DI SOSTA: Tratto Via Roma da Piazza Duomo a Piazza Neglia e tratto di Via Roma da Piazza Neglia a Via Aguglia. Tratto di Via Libertà da Via Aguglia al Quadrivio Monte. Viale IV Novembre, Piazza Europa

DIVIETO DI TRANSITO: al passaggio della processione