Studiare gratis a Troina si può, borse di studio e sconti su cinema e sport

E’ uno dei punti di forza di Troina il corso di Terapista occupazionale che vede in campo l’Oasi di Troina, il Comune di Troina e l’Università di Catania. Per il prossimo anno accademico, che avrà inizio a settembre, il sindaco, Alfio Giachino, informa che ci saranno a disposizione 15 borse di studio, messe a disposizione dall’Oasi di Troina, nei cui locali si svolgono i corsi, per un valore di 3 mila euro ciascuna.

Le borse di studio

Si tratta di un passo importante – dice a ViviEnna il sindaco di Troina – perché ormai ci sono tante famiglie monoreddito per cui sostenere il percorso universitario dei figli diventa davvero difficile. Questa opportunità consentirà di alleviare i costi ma c’è di più in quanto questa borsa di studio è cumulabile con le altre. Ci sono, infatti, quelle messe a disposizione dell’Università che si aggirano sulla stessa cifra di quelle dell’Oasi”. Quindi, conti alla mano, uno studente potrebbe avere in dote circa 6 mila euro ma anche i costi di mantenimento potranno essere abbattuti. “Abbiamo studiato una serie di agevolazioni per gli studenti, soprattutto in tema di tempo libero, tra cui il cinema e lo sport”.

Il lavoro di Terapista occupazionale

Il terapista occupazionale aiuta le persone con disabilità, malattie o disturbi fisici o psichici a svolgere le attività quotidiane e professionali nel modo più autonomo possibile. Utilizza attività di vita quotidiana, come il bagno, la vestizione, il mangiare, il lavorare, per promuovere la riabilitazione e il recupero funzionale

Secondo quanto sostenuto dal sindaco, il terapista occupazionale è il lavoro del futuro. “Rappresenta ciò che era la fisioterapia 40 anni fa – dice Giachino a ViviEnna – anzi dico che le aziende sanitarie sono in cerca di queste figure per cui l’ingresso nel mondo del lavoro è agevole”