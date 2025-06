Anno giubilare, monsignor Liberto a Villarosa

di Giacomo Lisacchi

Con Iubilo la Speranza. E’ con gioia e speranza che la parrocchia della Chiesa Madre San Giacomo

Maggiore di Villarosa continua a vivere l’Anno Giubilare, seguendo così l’invito di Papa Francesco

a essere “pellegrini di speranza”.

La nota della comunità parrocchiale

“La comunità parrocchiale San Giacomo Maggiore –si legge in una nota- con la sua Schola Cantorum Santa Cecilia, diretta dalla maestra Pina Guarnieri con una formazione liturgico – musicale e il suo parroco, don Cateno Regalbuto, esperto in teologia liturgica, comunica con gioia che giorno 23 giugno il maestro emerito della Pontificia cappella papale ‘Sistina”, Mons. Giuseppe Liberto, che per tre lustri ha servito la chiesa con il ministero della Parola in Canto, verrà nella nostra comunità a narrare la bellezza di cantare la speranza in chiesa”.



Mons. Liberto, originario di Chiusa Sclafani, nel palermitano, è un grande studioso della musica per

la liturgia, che ha attualizzato i principi liturgici del Vaticano II sulla riforma musicale nei suoi

percorsi ecclesiali, dalla chiesa di Monreale alla chiesa di Roma. “Questo incontro formativo e giubilare –sottolinea don Tino- vuole trasmetterci la gioia che la chiesa vive nei suoi percorsi ecclesiali. La disponibilità del Maestro è un momento di grazia e stasi in jubilo per gustare la bontà del Signore”.

La chiusura della giornata

Alle ore 16:30 avrà inizio la relazione del Maestro Giuseppe Liberto; a seguire i presenti

pregheranno con un canto e concluderanno tutti insieme questo momento intonando l’inno del

Giubileo diretto dal maestro. La giornata si chiuderà con la celebrazione vigilare di San Giovanni

Battista, protettore dei cantori. L’invito alla partecipazione è rivolto a tutti.