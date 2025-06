Salgono a 4 i Comuni senza erogazione idrica

Niente acqua a Pietraperzia dalle 6 di stamane e per le prossime 24 ore. Lo annuncia, in una nota, il gestore idrico, AcquaEnna, a seguito di una comunicazione di Siciliacque che giustifica il disservizio a causa di un intervento urgente di riparazione lungo la condotta di adduzione al Serbatoio denominato “Serre”. L’interruzione del servizio idrico riguarderà, però, alcune zone della città, in particolare quelle ricadenti nelle maglie 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

Gli altri 3 Comuni

Stop temporaneo all’erogazione dell’acqua, a partire da oggi e per le prossime 48 ore, nei Comuni di Nicosia, Cerami e Sperlinga per i lavori di collegamento idraulico del nuovo tratto di acquedotto realizzato in C.da Salve Regina, in territorio del Comune di Nicosia.