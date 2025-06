La promozione della Siaz basket, squadra ricevuta al Libero consorzio

Merito ad una squadra che con tanta fatica, con tanto impegno e soprattutto con tanto cuore ha raggiunto un risultato storico per l’intero territorio. La Siaz la squadra di basket maschile di Piazza Armerina che ha conquistato, battendo la Felice Scandone Avellino per 68-67, la serie B nazionale è stata accolta, con tutti gli onori del caso, oggi pomeriggio nella sala riunione dell’Ente, dal presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna, Piero Capizzi assieme al Consiglio provinciale. ”

La vostra meritata vittoria vissuta con tanta passione da voi, dai tifosi e da tutta la Città ci ha reso orgogliosi di essere cittadini ennesi. E’ un risultato che premia lo sforzo di tutto il team, a partire dalla proprietà, dal coach, dalla dirigenza tecnica, e da ogni singolo giocatore che ci ha creduto fino in fondo e che oggi si gode un risultato di grande prestigio e di valore sportivo”. La Siaz è una delle 4 squadre su 96 che ha ottenuto la promozione, e possiamo aggiungere, a pieni voti. Ma disputare adesso un campionato in serie B nazionale richiede oltre che uno slancio motivazionale che certamente non manca ai giocatori e a tutto il gruppo dirigente una particolare attenzione da parte delle Istituzioni. Il palazzetto di Piazza Armerina, per il quale esiste una convenzione tra il Comune e la ex Provincia, dovrà essere adeguato alle prescrizioni sportive richieste. Per iscriversi al campionato la squadra, come ha ricordato la proprietà, deve avere a disposizione un campo omologato per disputare e ospitare partite del campionato nazionale.

“E’ un problema che affronteremo presto vista la impellente necessità della squadra- ha detto Capizzi- e che riguarda anche gli altri 4 palazzetti presenti nel territorio ennese, che purtroppo al momento non sono adeguati per svolgere attività sportive di un certo livello”. Il rischio per la Siaz è quello di trasferire gli allenamenti e quindi le partite nel palazzetto del comune di Caltagirone, che ha già dato disponibilità. ” E’ una possibile soluzione che vorremmo evitare- ha detto il sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata, presente anche nella veste di consigliere provinciale-. Abbiamo già individuato nel bilancio del Comune una somma di circa 500 mila euro che servirà per cominciare a realizzare interventi necessari. La presenza dei consiglieri provinciali qui testimonia la volontà politica del Consiglio di trovare delle somme anche tra le pieghe del bilancio provinciale”.

Massima disponibilità è stata espressa da una tifosa d’eccezione, la vice presidente dell’Ars, Luisa Lantieri, che nel congratularsi con tutta la squadra ha detto che non farà mancare la sua attenzione e il suo impegno per consentire ai ragazzi di continuare a giocare per nuove e altre conquiste. ” Serve un lavoro di squadra- ha detto Capizzi- che sono certo non mancherà. Insieme al Comune e alla Regione disputeremo la nostra di partita per portare a vincere il nostro territorio”.