Maltempo, fango e detriti sulla Statale 192

Come era ampiamente prevedibile il maltempo che si è abbattuto ieri nell’Ennese ha lasciato le sue proverbiali tracce sulle strade. In particolare, sulla Statale 192, valle del Dittaino, in corrispondenza dell’incrocio con la Provinciale 4 per Valguarnera, si registra la presenza di fango e detriti sulla carreggiata.

Il personale dell’Anas

Un evento che si ripete ad ogni copiosa precipitazione: il tratto è sotto monitoraggio, per questioni di sicurezza, dal personale dell’Anas. Le forze dell’ordine, tra cui la Polizia stradale, invitano alla prudenza gli automobilisti che sono in transito in questa zona.