Viabilità, aggiudicati lavori per 5 strade provinciali

E’ stato firmato il contratto con la ditta la N.G.A srl costruzioni di Mussomeli che si è aggiudicata i lavori di manutenzione straordinaria in 5 strade provinciali presenti nel capoluogo. L’avvio dei cantieri già a partire dalla prima decade del prossimo mese di luglio. A consegnare i lavori, già nei prossimi giorni, saranno i tecnici dell’Ente, il progettista, l’ingegnere Claudio Catania e il responsabile unico del procedimento, il geometra Mario Perticaro. I lavori aggiudicati per un importo di 2 milioni e 525 mila euro circa, riguardano nel dettaglio la Sp 1, che collega Enna con Enna bassa, bivio Misericordia Scalo Ferroviario, la Sp 54 la Parasporino- Cannavò- , la Sp 81 dal bivio Vannelle all’innesto con la SS 117 bis , la 81 bis, la ex strada regionale n° 3, la Stradella di servizio dell’autodromo di Pergusa e la 130 la Bruchito Zagaria. I lavori di manutenzione straordinaria sono stati finanziati con decreto interassessoriale e prevedono la sistemazione del piano viario, che in tutte e 5 le arterie è particolarmente ammalorato, la pulitura, la sistemazione dei presidi idraulici e la collocazione delle barriere di sicurezza. ” Si tratta di interventi mirati su arterie strategiche- ha commentato il presidente Piero Capizzi- che miglioreranno la percorribilità e i collegamenti nelle zone di Enna, Pergusa Parasporino, Zagaria e Papardura dove insistono moltissime abitazioni residenziali oltre ad essere percorsi alternativi alla viabilità principale e che consentono di raggiungere il capoluogo. Migliorare le condizioni di sicurezza e di percorribilità in tutta la rete provinciale è sicuramente un nostro preciso compito che vogliamo assolvere nel migliore dei modi, utilizzando tutte le risorse che provengono dai diversi canali di finanziamento”.