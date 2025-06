Campo sportivo, D’Angelo, “lo si renda fruibile”

La consigliera comunale di Valguarnera di Grande Sicilia Filippa D’Angelo, chiede di rendere al più presto fruibile il campo sportivo. Lo chiede – attraverso una nota- al responsabile dell’ufficio tecnico, al segretario generale, al sindaco ed ai componenti della commissione consiliare.

La richiesta

Nella qualità lei stessa di presidente della II Commissione consiliare, ne sollecita l’uso, visto, tra l’altro, il

verbale della stessa di qualche settimana fa e si fa carico di chiedere agli uffici preposti di restituire alla comunità sportiva il campo sportivo di via Sant’Elena, unico spazio possibile ove potersi allenare. Nello specifico ribadisce che si riprendano subito i lavori di riqualificazione, chiede se gli stessi siano già stati affidati, giusto decreto di finanziamento e sospesi per motivazioni ritenute valide dagli uffici. Chiede inoltre, che la struttura venga nuovamente data in utilizzo alle associazioni sportive che ne

avevano l’utilizzo, così da consentire le attività sportive che, attualmente, vengono espletate, con difficoltà, in altri spazi.”

Di certo i lavori di riqualificazione, comprendenti il rifacimento del terreno di gioco con erba sintetica e non solo- come dichiarato qualche mese fa dalla sindaca- erano già pronti per poter essere

effettuati, vista che era stata conclusa la fase procedurale. Sta di fatto che allo stato attuale il campo è per gran parte off limit, creando difficoltà agli atleti che ne fanno uso.