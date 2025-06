Libero consorzio, Capizzi incontra l’Area interna di Troina

Il presidente della ex Provincia di Enna, Piero Capizzi ha ricevuto in visita istituzionale questa mattina i componenti dell’Unione dei comuni dell’area interna di Troina di cui fanno parte 14 comuni della zona nord del territorio. A guidare la delegazione composta dal presidente del Consiglio, Salvatore Buscemi e dai presidenti delle Commissioni Bilancio, Istruzione, Viabilità e Infrastrutture e Affari generali, rispettivamente Lorena Pignato, Filippa D’angelo, Silvio Trovato e Francesca Romano, è stato il presidente Alfio Giachino, sindaco di Troina. Da parte del presidente Capizzi la massima disponibilità a collaborare in un’ottica di pianificazione delle azioni con l’obiettivo condiviso di una visione organica del territorio per superar le diverse criticità e dare risposte alle comunità amministrate.

Un dialogo costante tra i due Enti quello auspicato dalla delegazione per calibrare le scelte e per meglio utilizzare le risorse. Massima collaborazione è stata assicurata da Capizzi che nei prossimi giorni continuerà l’interlocuzione anche con i comuni della zona Sud che fanno riferimento alla SIRU, sistema di rango urbano, e con la Fua, area funzionale urbana di cui fa parte il comune capoluogo. La visita di oggi è stata anche l’occasione per porre l’attenzione sulla viabilità della zona Nord storicamente punto debole dell’intero territorio e sulle strutture scolastiche.

Il Presidente Giachino, in nome di tutta la delegazione ha consegnato nelle mani del presidente Capizzi un dossier dove si analizzano le criticità del territorio e per le quali si sollecitano degli interventi risolutivi. “Abbiamo un obiettivo che ci accomuna – ha concluso Capizzi- Dobbiamo concentrare le nostre azioni per ridare slancio alle tante potenzialità delle aree interne del territorio e cercare di arrestare l’esodo della popolazione, non più solo di giovani, che rischia di diventare la prima e vera emergenza”.