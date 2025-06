Sold-out al teatro Neglia di Enna per il TEDxEnna in programma per domani, sabato 21 giugno, dalle ore 15.30 alle 20.30.

Il tema di quest’anno, “Fuoripista”, è un invito ad abbandonare i sentieri tracciati per esplorare percorsi alternativi, sfidare le convenzioni e aprirsi a nuove idee. Un’occasione per lasciarsi ispirare da storie autentiche, coraggiose e capaci di aprire nuove prospettive sul mondo.

L’evento vedrà la partecipazione di 10 speaker e 3 straordinarie performance artistiche, per un pomeriggio ricco di emozioni, riflessioni e connessioni significative. Saranno esposti anche due quadri di Steven Beercock, insegnante madrelingua di inglese e pittore e le illustrazioni di Michela Moscato che saranno donate ai partecipanti.

L’evento sarà trasmesso in streaming live su www.tedxenna.com TEDxEnna è un evento ufficialmente riconosciuto da TED, organizzato su base volontari, con il patrocinio del Comune di Enna, dell’Università Kore e il supporto di numerosi Partner locali.

Per informazioni : info@tedxenna.com