Enna, la città delle buche e delle erbacce, ecco il report

di Giacomo Lisacchi

Si rattoppano sempre le stesse buche a Enna che, a poca distanza dall’ultima riparazione, si sbriciolano di nuovo, per la pioggia o per il passaggio delle numerose auto, trasformando il manto stradale in formaggio groviera. È quanto succede, ad esempio, in viale delle Olimpiadi, di fronte alle case popolari, e non solo. Buche che a volte si ampliano a dismisura, tanto che vengono segnalate con cartelli stradali, rendendo la strada praticamente un percorso a ostacoli.

Le altre buche

Ma facendo un rapido giro per la città bassa, la situazione di certo non cambia. Lo stesso identico scenario si presenta, ad esempio, in via della Cooperazione e in via Civiltà del Lavoro, dove le buche si trasformano in vere e proprie insidie per le auto in transito.

Le erbacce

Ma l’elenco delle segnalazioni dei cittadini non si limita solo a questo. Le lamentele riguardano anche i marciapiedi divelti a causa delle erbacce infestanti che vengono sì tagliate ma le cui radici, se non estirpate, sollevano le mattonelle. Con l’arrivo dell’estate, un altro pericolo è dovuto anche ai numerosi rametti di alberi e arbusti, persino di roveti, che invadono il marciapiede della via Pergusina prima di arrivare alla rotonda. Marciapiede da percorrere con cautela perché, se non si sta attenti, si rischia di farsi male al viso.

Un altro problema è il muro di contenimento di viale delle Olimpiadi, che sempre di più si trova in un grave stato di degrado, con l’intonaco che si sgretola e i ferri dell’armatura che fuoriescono. Un problema segnalato altre volte, ma per il quale il comune, ad oggi, non ha effettuato nessun intervento risolutivo.