Leonforte e ad Assoro: nel pomeriggio e domani due nuovi geo-eventi

Oggi pomeriggio e domani (domenica 22 giugno) sono in programma due geo-eventi nell’ambito del progetto Si.M.Geo. Sistema Ecomuseale del Rocca Di Cerere Unesco Global Geopark e dell’area del Gal Rocca di Cerere Geopark.





Il primo appuntamento è per questo pomeriggio (sabato 21 giugno) alle 17 al Giardino di Sant’Antonino, Valguarnera, con transfer organizzato per Floristella. Alle 17.30, in alternativa, ritrovo direttamente al Palmento Pennisi di Floristella da dove partirà l’escursione guidata “Sulle orme dei minatori e dei “carusi”. Il trekking di 5 chilometri da Floristella a Sant’Antonino, ripercorrerà le antiche strade utilizzate dai minatori, offrendo una prospettiva unica sul loro quotidiano. Durante il percorso, guide esperte illustreranno gli elementi geologici che caratterizzano il paesaggio del Geopark.





Domenica 22 giugno, invece, a Leonforte alle 9, una visita guidata e alcune attività al pescheto di Angelo Manna, con degustazione dei prodotti del consorzio Kore Siciliae. All’interno del pescheto verranno organizzati dei laboratori didattici dedicati ai bambini in collaborazione con Salvatore Chilardi, coordinatore della attività didattiche del progetto Si.M.Geo del nostro Geopark, per scoprire le peculiarità della terra.





L’evento riprenderà poi alle 18.30 al Giardino delle Ninfe di Leonforte, dove si terranno i saluti istituzionali del Rocca di Cerere UNESCO Global Geopark e del comune di Leonforte, e a seguire l’intervento di Giuseppe M. Amato, coordinatore scientifico del nostro geopark, che introdurrà il tema “Acqua” con un approfondimento sul suo legame con la geologia.





Alle 19 verrà messo in scena lo spettacolo teatrale a cura dell’Associazione culturale Nuova Compagnia Teatrale “Il Canovaccio” e Talè cu sona dal titolo “Acqua passata”. Una performance che con l’utilizzo di musica e teatro, racconterà il territorio attraverso miti, usanze, tradizioni e leggende legate al tema dell’acqua. Le musiche popolari, composte dal Maestro Giuseppe Catania, saranno suonate dal vivo del gruppo musicale “Talè cu sona”.