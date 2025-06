Per i 20 anni di Enna Massive, 2 concerti gratuiti in piazza Umberto

Due serate che rappresentano il passato, il presente e il futuro della musica reggae, con un mix perfetto tra artisti storici e nuove sonorità per celebrare i 20 anni di attività di Enna Massive un gruppo che da sempre è rimasto fedele al suo genere musicale.

Due serate

Si terranno ad Enna, in piazza Umberto, venerdì 27 e sabato 28 giugno , start ore 21:00, ingresso gratuito. Da vent’anni il ritmo pulsante dell’Enna Massive, collettivo nato nel 2005 dall’incontro di un gruppo di amici appassionati dal ritmo giamaicano, non è mai cessato . I fondatori Giuseppe Fazzi, in arte Killoman e Andrea Saitta, conosciuto come Saime, hanno consolidato una lunga amicizia sotto l’egida della musica. Quella che era iniziata come una piccola realtà è oggi una delle espressioni più longeve e autentiche della scena reggae e dancehall dell’isola.

L’organizzazione di eventi musicali

Dalla sua nascita ad oggi, Enna Massive ha costruito una vera e propria comunità, organizzando eventi, rassegne musicali, festival, serate indipendenti e collaborazioni con artisti nazionali e internazionali. La loro forza è sempre stata la coerenza con cui hanno portato avanti i propri valori: autenticità, indipendenza, rispetto per le radici musicali e uno spirito profondamente comunitario. Dunque per festeggiare un compleanno importante che celebra il ventennio di attività, Enna Massive organizza un festival gratuito di due giorni che trasformerà piazza Umberto I in un grande palcoscenico urbano, ricco di energia e good vibes.

Chi salirà sul palco

L’ evento è patrocinato dal Comune di Enna, con ospiti di rilievo nazionale e i nomi più attivi della scena siciliana. Venerdì 27 Giugno in scena oltre all’Enna Massive , BRUSCO, icona del reggae italiano, l’ennese Saime, l’avolese Mikilootzu e Luvespone di Caltagirone . Sabato 28 Giugno sul palco tornano gli Enna Massive e ancora MAMA MARJAS , regina del reggae italiano, la catanese Sista Alice e la band di Saime & Cool Rulers. Ingresso gratuito, come da spirito originario del collettivo: la musica è per tutti. Enna Massive compie 20 anni e lo fa con un grande evento che è insieme festa, tributo e atto d’amore verso una comunità che non ha mai smesso di credere nel potere della musica.