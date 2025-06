Ticket e cambio medico, un’Odissea per gli utenti

Ore di code senza uno smalti -coda per poi sentirsi dire “non possiamo ricevere tutti”. E’ quanto ci segnala un’utente dell’Asp al servizio che si occupa di “esenzione ticket e cambio medico di famiglia”.

Gli orari

Il servizio riceve dalle ore 8,30 alle 12 nei giorni di martedì e giovedì e solo il giovedì anche di pomeriggio dalle 15,30 alle 17:00. “La scorsa settimana eravamo già in coda da ore quando è uscito un impiegato e ci ha detto che gli uffici regionali avevano interrotto la connessione internet e dunque dovevamo ritornare un altro giorno”.

Non esiste un ordine di arrivo

Puntualmente gli stessi utenti che non erano riusciti a fare nulla si ripresentano giovedì successivo. “Non esiste un ordine di arrivo e non è possibile prenotare in anticipo. Ad un certo punto ci è stato detto di fare un foglio su cui scrivere chi fosse arrivato prima e chi dopo. Ma alle 11 sempre lo stesso impiegato è uscito dalla fantomatica stanza e ha detto che eravamo troppi e alle 12 loro non sarebbero riusciti a smaltire tutti” e, dunque, una terza volta per questo utente. C’è di più. Chi vuole accedere al servizio deve prima ritirare alcuni fogli da compilare prima. “Nessuno pero dice che bisogna fare alcune fotocopie e chi arriva con i fogli già precompilati deve trovare il modo di fare queste fotocopie senza le quali la pratica non viene ricevuta”.

La replica dell’Asp di Enna

Puntuale arriva la risposta dall’Asp che intanto si scusa con gli utenti per i disagi riscontrati e ringrazia la cittadinanza per la pazienza e la comprensione. Inoltre si impegna a ripristinare al più presto la normale funzionalità per i servizi di cambio medico ed esenzione ticket, affinché tutti i cittadini possano usufruire degli stessi senza inconvenienti ed in luoghi confortevoli. ”L’azienda è consapevole che le persone sono gravate dal dover attendere il proprio turno in ambienti angusti e cercherà al più presto di ovviare al disagio rendendo gli spazi più confortevoli o individuando luoghi più idonei – scrive in una nota l’Asp – Nei prossimi giorni verrà posto rimedio anche all’ulteriore ostacolo dei tempi di attesa più lunghi del solito. La direzione aziendale aveva già disposto un incremento di personale ma nei giorni scorsi a causa di qualche contingenza temporanea dovuta ad assenze improvvise, ma giustificate per malattia, il problema si è acuito occasionalmente e richiede un nuovo intervento che verrà prontamente disposto. L’Asp chiarisce che lo stabile del poliambulatorio di Enna è interessato da qualche mese da lavori di ristrutturazione, indispensabili per l’ammodernamento e il miglioramento della struttura e questo ha determinato la rimodulazione temporanea degli spazi per la maggior parte dei servizi sanitari erogati. In particolare il servizio per il cambio medico di medicina generale sta attraversando qualche difficoltà a causa degli ambienti poco confortevoli determinati dalle esigenze dettate dai lavori in corso.