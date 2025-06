Castello di Lombardia, i residenti, “mancano cestini per i rifiuti”

Mancano i cestini attorno all’area del Castello di Lombardia. Lo segnala un gruppo di residenti che spesso si trova a passare in una delle zone più suggestive della città.

La testimonianza

“Ci sono controlli – racconta uno di loro a ViviEnna – sui proprietari dei cani da parte degli agenti della Polizia municipale che, giustamente si sincerano se hanno con se acqua e sacchetti per i bisogni degli animali”. E fin qui tutto bene ma nel racconto emergono delle criticità. “Mancano in questa area – racconta ancora a ViviEnna un frequentatore della zona del Castello di Lombardia – dei contenitori per consentire ai proprietari degli animali di smaltire i sacchetti con le feci dei cani. Così accade che gli stessi, proseguendo la passeggiata, buttino tutto, sporcando le strade”.

L’altro problema

Il problema dei cestini, come raccontato dal gruppo dei residenti, è più ampio. “Mancano persino quelli per buttare carta e plastica: eppure servirebbero, basti pensare che ci sono tanti bambini che consumano patitine e gelati, per cui non ci sono posti dove conferirli”