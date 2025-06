La paura della guerra, Pd Enna a Sigonella per un sit in

di Giacomo Lisacchi

La federazione provinciale del Partito Democratico di Enna aderisce e parteciperà al presidio di sabato 28 giugno davanti ai cancelli della base di Sigonella. L’iniziativa promossa da un’ampia rete di associazioni, sindacati e partiti politici arriva in un momento di alta tensione internazionale e considerato che Sigonella è tra gli obiettivi sensibili, la mobilitazione mira a scongiurare qualsiasi coinvolgimento del territorio siciliano nel conflitto.

Rapè, “parteciperemo al presidio”

“Parteciperemo al presidio– afferma la segretaria provinciale, Katya Rapè- per dire con forza no alla guerra e che la Sicilia non sia complice di nuovi conflitti”. E’ un grido, un appello forte e chiaro quello del Pd ennese che richiama alla memoria le grandi manifestazioni pacifiste della storia siciliana, come quella di Comiso del 1981. “In un momento in cui l’escalation militare –sottolinea Rapè- rischia di travolgere intere popolazioni e di coinvolgere anche il nostro territorio, ribadiamo con chiarezza che la Sicilia deve essere terra di pace, non piattaforma di guerra. Rifiutiamo qualsiasi coinvolgimento, diretto o indiretto, nelle operazioni militari in Medio Oriente. L’uso delle basi militari – conclude Rapè- presenti nella nostra isola non può e non deve servire a sostenere atti di aggressione che seminano morte e distruzione. La nostra presenza al presidio è un atto politico e civile per riaffermare i valori del dialogo, della diplomazia e della pace tra i popoli”.