Lavori a Enna, l’assessore Palermo, “stiamo rifacendo le strade”

“Nell’ultimo mese alcune strade della città sono state interessate da lavori di manutenzione” a dichiararlo è l’Assessore comunale ai Lavori Pubblici Gaetana Palermo che aggiunge ” sono state interessate dagli interventi di rifacimento di tratti della copertura stradale la Via Della Resistenza, Piazza Santa Venera, Salita Montesalvo, Via Repentite, San Pietro, Via Canalicchio, Piazza Garibaldi, Via Piazza Armerina, Via Santa Agrippina, marciapiede Viale Diaz e via Trieste. A questi interventi si aggiungono quelli di rattoppo delle buche stradali eseguiti dal Corpo Volontari di protezione civile di Enna e la realizzazione, grazie al cantiere di lavoro recentemente finanziato dal Governo Regionale, del passaggio pedonale che congiunge la Via Umbria con Via Aldo Moro ad Enna bassa”

“Siamo consapevoli – argomenta l’Assessore Palermo- che ripristinare una strada è meglio che fare una toppa, che c’è ancora molto da fare ma un pezzetto alla volta riusciremo a dare corso alle numerose segnalazioni compatibilmente con le risorse disponibili in bilancio”.

“Ringrazio l’ufficio tecnico che instancabilmente supporta chi amministra, le ditte impegnate nei lavori che operano con grande professionalità e generosità, gli instancabili ragazzi della Protezione Civile. Ringrazio tutti i consiglieri comunali per le risorse non intaccate dalle variazioni di bilancio, i miei colleghi assessori e, ovviamente, il Sindaco”.

“Nei prossimi giorni – conclude l’esponente dell’amministrazione Dipietro- un altro importante risultato sarà raggiunto per la nostra città, grazie alla leale collaborazione tra Comune e Provincia, di cui naturalmente daremo conto”.