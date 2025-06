Istruzione, governo Schifani stanzia 15 milioni del Fse per corsi Its Academy

Il governo Schifani punta sulla doppia transizione ecologica e digitale e sull’innovazione del mondo produttivo siciliano, attraverso i percorsi di alta formazione tecnica e tecnologica, post diploma, di durata biennale o triennale, attivati nell’Isola dalle Fondazioni Its Academy.

Con l’avviso 28 del 2025, pubblicato dal dipartimento dell’Istruzione, dell’università e del diritto allo studio e disponibile a questo link, l’assessorato dell’Istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana ha, infatti, destinato 15 milioni di euro del Fse+ 2021-2027 alle scuole di eccellenza ed alta specializzazione tecnologica di livello terziario, che consentono a persone in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado residenti o domiciliate nell’Isola, sia occupate che disoccupate, di conseguire il titolo di tecnico superiore, riconosciuto a livello europeo.

Il bando, che attua l’offerta formativa dei corsi di Istruzione tecnologica superiore per l’anno formativo 2025/2026, è rivolto alle Fondazioni Its Academy, accreditate e riconosciute dalla Regione Siciliana.

In particolare, il sistema Its Academy nasce per formare specialisti a elevate competenze tecnologiche in base ai fabbisogni delle imprese e dei sistemi produttivi e mira ad aumentare le opportunità occupazionali e lo sviluppo territoriale. I corsi, che si compongono di lezioni teoriche in aula e stage in azienda, sono finanziati con risorse regionali, nazionali (Fondo per l’Istruzione tecnologica superiore del ministero dell’Istruzione e del merito) ed europee, tenendo conto anche delle finalità introdotte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

«Si tratta di una formazione di eccellenza che punta a far crescere professionisti qualificati in settori strategici per l’economia, che è progettata in collaborazione con imprese, università ed enti locali e garantisce un elevato tasso di occupabilità – afferma l’assessore regionale all’Istruzione e formazione professionale, Mimmo Turano -, perché combina teoria, pratica e stage aziendali e consente a chi li frequenta di conseguire un diploma riconosciuto a livello europeo. L’avviso è frutto di un iter avviato in questi mesi dalla Regione, arriva con ampio anticipo rispetto agli anni passati e introduce novità significative come il nuovo sistema di premialità, pensato per valorizzare la capacità organizzative e le performance degli Its, riconoscendo maggiori risorse rispetto al passato, così da assicurare ai siciliani un’offerta formativa più ampia, competitiva, innovativa e incentrata sui fabbisogni del territorio. La ratio che abbiamo seguito – conclude Turano – è quella di stanziare maggiori risorse, rispetto al passato, per quegli Its che avranno la capacità di realizzare più corsi e formare un numero più elevato di figure di tecnico-superiore».

Due le tipologie di offerta formativa previste: una cosiddetta “base”, l’altra “aggiuntiva”. Per l’offerta base, è previsto che il numero di corsi Its, finanziabili per ciascuna fondazione, sarà determinato in funzione del numero complessivo di studenti diplomati nel triennio 2022–2024, in relazione ai dati forniti dal sistema di monitoraggio nazionale Indire e acquisiti dall’amministrazione regionale. Nello specifico, l’avviso stabilisce che, se il numero di diplomati nel triennio risulterà maggiore di 200, potranno essere finanziati fino a un massimo di 5 corsi; se il range si attesta tra 50 a 200 diplomati, ne potranno essere finanziati al massimo 3; se inferiore a 50, invece, uno soltanto.

Per quanto riguarda l’offerta aggiuntiva, le Fondazioni Its Academy possono proporre fino a 3 corsi in più rispetto a quelli previsti dall’offerta base. Questi corsi dovranno avere una durata di due anni (4 semestri, tra 1800 e 2000 ore) e potranno essere finanziati in base alla graduatoria dei punteggi ottenuti, nel limite delle risorse disponibili.

Come presentare le domande. L’istanza di partecipazione al bando dovrà essere inviata per posta elettronica certificata, associata all’identità del soggetto proponente, al dipartimento regionale dell’Istruzione, dell’università e del diritto allo studio – all’indirizzo pec dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it -, entro e non oltre le ore 23:59 del prossimo 28 luglio. Nell’oggetto dovranno essere specificati i riferimenti dell’avviso e l’Its Academy proponente.

Inoltre, dovrà essere trasmessa una pec per ciascun corso e non saranno considerate quelle contenenti più di una proposta. Eventuali richieste di chiarimento sui contenuti dell’avviso dovranno essere inoltrate, entro e non oltre dieci giorni lavorativi antecedenti la chiusura dei termini di presentazione dell’istanza di partecipazione, tramite e-mail all’indirizzo servizio3.istruzione@regione.sicilia.it. L’avvio dei corsi, infine, è previsto entro il prossimo 30 novembre.