Aperto nuovo punto di screening oncologico a Piazza Armerina

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, per venire incontro alle esigenze della popolazione e per garantire una maggiore copertura territoriale, ha potenziato il servizio di screening oncologico aprendo un nuovo punto presso il reparto di Radiologia dell’ospedale Chiello di Piazza Armerina.

Questa nuova apertura non solo permetterà di incrementare sensibilmente il numero delle mammografie eseguite presso l’Azienda ma farà in modo che tutti i residenti della zona sud del territorio ennese abbiano un luogo vicino dove poter effettuare i controlli.

Una nuova importante iniziativa per la salute delle donne e per la comunità di Piazza Armerina. Il servizio di screening oncologico con esami mammografici gratuiti è rivolto alle donne con età compresa tra i 50 ed i 69 anni e ha l’obiettivo di individuare eventuali anomalie in fase iniziale aumentando le possibilità di cura e guarigione.

“La prevenzione è l’arma più potente contro i tumori al seno – evidenzia il Direttore Generale Mario Zappia – vogliamo che ogni donna si senta supportata e rassicurata nel prendersi cura di sé stessa”.

Le donne interessate sono invitate a prenotare il proprio esame attraverso il numero dedicato 331.266.1542 attivo dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e nelle giornate di lunedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.00. Il numero è collegato anche ad un sistema di messaggistica Whatsapp attraverso il quale è possibile prenotare e ricevere informazioni. Nel portale aspenna.it si trovano ulteriori dettagli e contatti.

“L’aumento dei punti di screening – sottolinea il Dirigente Medico del Centro Gestionale Screening Dr.ssa Ornella Blanca – è utile a raggiungere quante più donne possibili, sensibilizzarle sull’importanza di controlli regolari e offrire loro un’opportunità concreta di tutela della salute”.

Nell’ottica di promuovere un approccio orientato alla prevenzione l’ASP di Enna ha già attivato da qualche settimana l’invio di inviti allo screening oncologico attraverso l’invio di messaggi per mezzo dell’APP IO.

L’apertura di un punto screening aggiuntivo rappresenta un importante passo avanti per l’intera provincia di Enna, rafforzando l’impegno delle istituzioni nella promozione della salute e nella lotta contro i tumori. Il nuovo servizio garantisce un’ampia copertura territoriale facilitando l’accesso alle prestazioni in prossimità e venendo incontro alle esigenze della popolazione. Nei prossimi mesi si lavorerà per l’apertura di ulteriori punti screening anche per agevolare la comunità dell’area nord.