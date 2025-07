Centro storico, Palermo, “nuovi 150 posti auto”

“Da oggi saranno pienamente fruibili oltre 150 posti auto a poca distanza dal centro storico“. A darne notizia l’Assessore ai Lavori Pubblici Gaetana Palermo che aggiunge: “un grazie di cuore agli uffici provinciali e comunali che hanno reso possibile tutto ciò. Un ringraziamento che si estende al Presidente Capizzi e al consigliere delegato Cappa, che hanno immediatamente condiviso il progetto.

Menzione speciale per l’ing. Lumera, l’ing. Catania, i geometri Ragonese e Perticato e la dr.ssa Voria, instancabili in questi mesi di faticoso lavoro. Un plauso alle ditte Silvio Randazzo, Di Maria Flavio e La Rocca Mario, che hanno realizzato in tempi record i lavori loro assegnati”.

La Panoramica

“Questi nuovi posti auto, creati nella parte iniziale della strada Panoramica, scendendo da Via Alessandro Volta – conclude l’Assessore Palermo – aiuteranno già da domani 2 luglio a decongestionare il traffico cittadino”.