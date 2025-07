Leonforte, un’iniziativa digitale gratuita per sostenere le attività locali

COMUNICATO STAMPA





Leonforte, un’iniziativa digitale gratuita a sostegno delle attività del territorio: il progetto di Gaetano Arangio





LEONFORTE – In un’epoca in cui la visibilità online rappresenta una risorsa cruciale per qualunque attività, a Leonforte nasce un’iniziativa semplice, concreta e interamente gratuita, che mira ad accompagnare le realtà locali nel loro primo approccio al web. Il promotore è Gaetano Arangio, 30 anni, leonfortese, con una forte passione per l’informatica e un desiderio sincero di mettere le proprie competenze al servizio della comunità.





Il progetto si rivolge a tutte le attività del territorio – commercianti, professionisti, artigiani, associazioni – che non dispongono ancora di un sito web e che desiderano iniziare a costruire una presenza digitale, senza dover sostenere spese.





> “Non si tratta di marketing, né di business,” spiega Arangio. “L’idea nasce dalla volontà di rendermi utile. Credo che, oggi, anche una pagina semplice possa fare la differenza. Una persona cerca un servizio, un contatto, un orario di apertura… e se non ti trova online, finisce per rivolgersi altrove.”













Una risposta concreta a un bisogno diffuso





Dalle botteghe di quartiere ai piccoli studi professionali, sono ancora molte le realtà che non hanno un sito web. Le motivazioni sono le più diverse: scarsa familiarità con la tecnologia, mancanza di tempo, costi percepiti come troppo elevati. L’iniziativa di Arangio si inserisce proprio in questo contesto, offrendo una risposta semplice e accessibile a un bisogno reale.





I siti vengono realizzati in modo essenziale, con un’interfaccia chiara e fruibile anche da smartphone. Ogni progetto viene personalizzato in base alle esigenze dell’attività: una breve presentazione, i contatti, la mappa, eventuali gallerie fotografiche o sezioni aggiuntive.





Una rete di valore, non solo digitale





Al di là dell’aspetto tecnico, il progetto ha anche una valenza sociale e relazionale. Incontrare le persone, ascoltarle, comprendere la storia dietro ogni attività diventa parte integrante del lavoro. Non si tratta solo di “mettere online” qualcosa, ma di valorizzare realtà che già fanno parte del tessuto economico e umano di Leonforte.





> “Ogni sito è anche un gesto di stima verso chi si alza ogni giorno per mandare avanti il proprio lavoro, spesso in silenzio e senza visibilità. Per me è un modo per dire: ti vedo, e ti approvo.”













Come partecipare





L’iniziativa è aperta e completamente gratuita. Non ci sono vincoli, né richieste economiche. Basta visitare il sito ufficiale del progetto e inviare una richiesta tramite la sezione “Contatti”. Ogni nuova attività sarà valutata con attenzione e inserita nel calendario dei lavori.





Luogo: Leonforte, LEONFORTE, ENNA, SICILIA