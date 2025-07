Incendio al Dittaino, distrutto un trattore

Un incendio ha coinvolto un trattore che si trova sulla Statale 192 in prossimità del Dittaino. Il rogo si è originato poco prima delle 9 e sono state alcune segnalazioni a far arrivare l’allarme ai vigili del fuoco del comando provinciale di Enna che si sono recati sul posto per spegnere il focolaio. E’ stato necessario l’intervento di due autobotti per stoppare la marcia delle fiamme che si stavano propagando verso i campi. Non sono chiare le ragioni che hanno scatenato il rogo.