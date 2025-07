Asp, “potenziamento personale medico per l’ospedale di Piazza Armerina”

La Direzione strategica ha già fatto presente nelle opportune sedi che l’Ospedale di Piazza Armerina dovrà avere un ruolo specifico nella nuova programmazione della rete Ospedaliera della provincia di Enna e per questo si è adoperata con una serie di iniziative che devono colmare un gap di ritardi che risale a parecchi anni. Nonostante ciò ci sarà il massimo impegno per recuperare gli anni perduti e tutti potranno rendersi conto che il Distretto Sanitario di Piazza è oggetto di investimenti importanti, già in corso d’opera. Qualche esempio per tutti: la Casa di Comunità, che è già attiva e in continua implementazione per offrire servizi sanitari ai cittadini, in affiancamento a quelli offerti dal Presidio Ospedaliero; la realizzazione di una Risonanza Magnetica che potrà offrire un servizio ulteriore alla popolazione, senza doversi recare a Enna; la definizione dell’iter per il consolidamento, l’efficientamento energetico e l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi, che riguarderà tutti gli edifici del complesso sanitario (Ospedale, Distretto e Casa della Comunità).

Per la funzionalità immediata dell’Ospedale è necessario, però, rimpinguare il personale medico, seppur tra le difficoltà di reclutamento, che sono di carattere regionale e nazionale. Già la settimana scorsa si è deliberata l’assunzione di medici in quiescenza e sono già stati firmati i contratti per un dermatologo e per un pediatra da destinare all’Ospedale di Piazza Armerina. Per tutte le rimanenti carenze sono già in itinere tutte le azioni necessarie per continuare a reclutare personale e, nelle more di fare ciò, si assicurano i servizi attraverso l’impiego di personale che viene da altri Ospedali della provincia. “Sento la necessità di ringraziare i colleghi che si impegnano in questo lavoro aggiuntivo – precisa il Direttore Generale Mario Zappia – con la consapevolezza che i medici avvertono la responsabilità di dover assistere con la stessa professionalità e dedizione tutti i malati, ovunque si trovino”. Inoltre mancano gli ultimi dettagli per perfezionare la presa in servizio di tre nuovi medici specialisti da destinare sempre all’ospedale di Piazza, rispettivamente per le specializzazioni di Medicina Fisica e Riabilitazione, Radiodiagnostica, Allergologia e Immunologia Clinica. Quanto sopra è utile sottolinearlo perché, la Direzione Strategica vuole comunicare che è alta la attenzione nei confronti di tutta la realtà ennese, ma è anche cosciente che ci sono Ospedali e Distretti che hanno bisogno di una attenzione particolare per recuperare i ritardi e il tempo perduto.

“Sappiamo bene che Piazza Armerina è un caso che merita questa attenzione particolare – aggiunge Zappia – e pertanto sono stati già fatti tutti gli sforzi necessari e nessuno si fermerà fino a quando non si arriverà alla normalizzazione (e alla Eccellenza) di alcuni servizi che dovranno vedere Piazza Armerina come Centro di riferimento provinciale per una sanità che possa dare le risposte di qualità che i cittadini si attendono”.