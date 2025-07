Film, torna a Catania CineAmatografo, martedì al cinema

Quattro le pellicole che saranno proiettate su un grande schermo in piazza Federico di Svevia dal 15 luglio al 5 agosto nell’ambito della rassegna prodotta da Buongiorno Sicilia e curata alla direzione artistica da Ornella Sgroi. L’apertura con I Viceré di Roberto Faenza, poi La Stranezza di Roberto Andò e La Matassa e L’ora legale di e con Ficarra e Picone. Il sindaco Trantino, “attrarre i turisti più sensibili alle straordinarie bellezze di cui siamo ricchi per far crescere così, armonicamente, la nostra economia”.

Torna a Catania CineAmatografo, martedì al cinema, la rassegna, proposta da Buongiorno Sicilia, di film profondamente legati alla nostra terra che, proiettati su un grande schermo, saranno offerti gratuitamente al pubblico.

Dopo il successo dell’edizione del 2022 in piazza Università, con alcune pellicole interpretate da Angelo Musco e altre ispirate a Giovanni Verga, quest’anno la manifestazione si sposterà in piazza Federico di Svevia proponendo, ogni martedì appunto, dal 15 luglio al 5 agosto, quattro film girati in Sicilia e anche a Catania.

La rassegna, curata alla direzione artistica da Ornella Sgroi, giornalista esperta di cinema e audiovisivo, temi di cui si occupa per importanti quotidiani e per la Rai, sarà aperta da I Viceré di Federico De Roberto girato a Catania nel 2007 da Roberto Faenza.

Il secondo appuntamento sarà quello con La Stranezza, diretto dal regista Roberto Andò e ambientato ad Agrigento, Palermo e nella catanese via dei Crociferi. La pellicola è interpretata da Toni Servillo, che impersona Luigi Pirandello, Salvo Ficarra e Valentino Picone e anche Renato Carpentieri nel ruolo dello scrittore catanese Giovanni Verga.

Il duo Ficarra e Picone lo ritroviamo anche negli ultimi due appuntamenti di CineAmatografo, ossia La Matassa, del 2009, interpretato e diretto dai due comici insieme con Giambattista Avellino, e L’ora legale, girato nel 2016 a Termini Imerese.

“L’iniziativa – ha spiegato il sindaco Enrico Trantino –, è in linea con il nostro progetto di trasformare Catania in una città culturale, per attrarre i turisti più sensibili alle straordinarie bellezze di cui siamo ricchi e far crescere così, armonicamente, l’economia. Ma il presupposto perché tutto questo avvenga è la legalità. Una legalità che provenga dalla gente, dai ragazzi di questi meravigliosi quartieri. Un concetto da apprendere anche da film come quelli proposti”.

“La richiesta dei produttori di Buongiorno Sicilia – ha affermato Ornella Sgroi – è stata quella di scegliere film girati in Sicilia e a Catania in particolare. Da qui la mia proposta dei quattro titoli in rassegna, che si legano tra di loro anche in una narrazione interessante. I primi due, I Vicerè e La Stranezza, hanno in comune il fatto di essere film in costume e la matrice letteraria: il primo si ispira a Federico De Roberto, il secondo a Luigi Pirandello. Gli altri due titoli, invece, parlano della contemporaneità: mafia e pizzo per La matassa, anche questo girato a Catania; cittadinanza e senso civico per L’ora legale”.

“A far da ponte – ha concluso – tra il passato letterario e il presente del quotidiano, due geni siciliani: Ficarra e Picone, che lasciano le maschere pirandelliane della letteratura e si immergono in quelle forse ancora più pirandelliane dei giorni nostri”.

“Ci siamo ricollegati – ha detto Luciano Catotti, produttore esecutivo di Buongiorno Sicilia – alla volontà dell’Amministrazione comunale di sviluppare una forte attività culturale ma anche di intrattenimento in magnifiche piazze come quella intitolata a Federico II, che ha al centro il meraviglioso Castello Ursino, e nella quale, nei martedì della proiezione, il Comune sistemerà duecento poltroncine”.

DIDASCALIE

a – Ficarra e Picone, protagonisti di tre dei quattro film proposti

b – Il castello Ursino nella piazza Federico II. Ph Roberto Viglianisi

c – Ornella Sgroi, che cura la direzione artistica della rassegna