Orlando Pallamano Haenna, preso Nicolas Dieguez

La Orlando Pallamano Haenna in vista del prossimo campionato di serie A Silver piazza un altro importante colpo di mercato. Si tratta del venticinquenne terzino destro mancino argentino con passaporto italiano Nicolas Dieguez. Nativo di Mendoza muove i primi passi come giocatore di pallamano all’Università di Cuyo, Mendoza. Ha partecipato ai Giochi Olimpici Giovanili di Beach Handball del 2018. Dal 2019 al 2020 ha giocato per il San Fernando, una squadra di Liga 1 in Argentina. Lo stesso anno si è trasferito in Italia al Malo, in serie A2. Dalla stagione 2021 a dicembre 2023 ha trascorso un periodo al Fondi, dove ha ottenuto la promozione in Serie A1. Poi una breve periodo con il Dossobuono in Serie A2. Successivamente due anni in terza divisione spagnola, la stagione 23/24 con il Galdar Gran Canaria e la stagione 24/25 con l’Algeciras, Andalucia. Quindi a dispetto della sua giovane età un atleta con un buon bagaglio di esperienza. Attualmente l’atleta si trova in Turchia con la nazionale azzurra ai campionati europei di Beach Handball.

“Abbiamo preso un terzino mancino che non è mai facile trovare – commenta il Direttore Sportivo ennese Enzo Arena – un atleta le cui referenze dicono che dovrebbe fornirci un importante contributo nell’economia del nostro gioco. Ma rimaniamo attivi sul mercato e ci stiamo guardando interno per tesserare altri atleti che siano funzionali al nostro progetto”.