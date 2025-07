Politica nel caos a Valguarnera, “fatelo voi il Consiglio” ed il presidente lascia l’aula

Volano gli stracci in aula a Valguarnera ma non sullo scandalo rifiuti che era al prossimo punto dell’ordine del giorno ma su una questione legata ad alcuni debiti fuori bilancio ed alla gestione del canile, in particolare. Tutti approvati dalla maggioranza vicina al sindaco che in quel momento aveva il pallino in mano vantando 4 Consiglieri contro i 3 dell’opposizione. Ma sull’argomento principale nessuna discussione è nessun cenno, visto che era posto al punto successivo.

Lo scontro diventa virale

Lo scontro, tutto all’interno della maggioranza, sulla questione canile, culminato con l’espulsione dall’aula dell’assessora Gaetana Telaro, da parte del presidente del consiglio Scozzarella, irretito del fatto che interrompeva continuamente i colleghi di opposizione che la criticavano sul suo operato di assessore al ramo. Ad un certo punto della seduta il presidente Scozzarella all’ennesimo richiamo, espelle dall’aula la sua collega di cordata che si rifiuta di uscire. A quel punto Scozzarella stizzito, è lui stesso ad abbandonare l’aula, rinviando di fatto la seduta aggiornata ad oggi alle 10,30. Il video dello scontro è finito sui socia, generando commenti di disapprovazione.

Gli ex amici

Da notare, particolare curioso ed allo stesso tempo significativo, che i due, Scozzarella e Telaro, tempo addietro hanno fondato il gruppo politico ‘Onda civica’ di cui ancora oggi fanno parte. Di rilievo infine, il malcontento dei consiglieri di opposizione nei confronti del presidente Scozzarella per l’orario mattutino delle sedute che non consente a tutti per motivi di lavoro di parteciparvi.

Il Comune sotto i riflettori

Mentre si registra uno scontro dai toni discutibili, la città vive un momento di grande difficoltà per via di una situazione finanziaria difficilissima e per l’inchiesta giudiziaria che ha coinvolto l’azienda dei rifiuti, 3 funzionari ed un ex dirigente. Un momento che imporrebbe una riflessione da parte di tutti, amministrazione comunale compresa.