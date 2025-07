Unione rugby Enna, Emma è il nuovo presidente

“Rappresentare la società della mia città è per me un grande onore, ma anche una responsabilità enorme. Pratico questo sport da quando ero bambino — ormai da più di vent’anni — e chi mi conosce sa quanto il rugby sia stato fondamentale per la mia crescita personale e per la persona che sono oggi”. Lo afferma Gaetano Emma, nuovo presidente dell’Unione rugby Enna, appena eletto alla guida della società.

“Accettare – dice Emma – questo incarico non è stata una scelta facile né presa a cuor leggero. Devo ringraziare i ragazzi che, anche quest’anno, hanno rinnovato il loro impegno con entusiasmo: è da oltre un anno che lavorano instancabilmente per portare avanti il nostro progetto. Senza il loro impegno, la loro serietà e il loro spirito di squadra, nulla di tutto questo sarebbe possibile. Tutti insieme, sostenendoci a vicenda verso un obiettivo comune — proprio come ci insegna il nostro magnifico sport”