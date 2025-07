Grave incidente sulla Statale 121, scontro tra 3 auto, 2 feriti in ospedale

Un grave incidente stradale si è verificato stamane alle 9,30 sulla Statale 121, nei pressi di Nissoria. Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione, nello scontro sono rimaste coinvolte tre auto: due feriti sono stati estratti dai vigili del fuoco del distaccamento di Leonforte dai mezzi per essere poi trasferiti con l’ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale di Enna. Le indagini sull’incidente sono in mano ai carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per individuare le responsabilità. Sul posto anche il personale dell’Anas