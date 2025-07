Festival dei Clown, ecco tutti gli eventi tra sabato e domenica

Gran finale per la IV edizione del FINC – Festival Internazionale Nouveau Clown: si comincia sabato 12 luglio, alle ore 10:00, con il laboratorio gratuito “Scuola di Circo” a Enna Bassa (pineta vicino a Piazza E. Vittorini), condotto da Ugo Sanchez Jr, al secolo Guido Nardin, artista con eccezionale curriculum che per oltre 10 anni ha lavorato come clown verde nel famoso “Slava Snowshow”. Il laboratorio, pensato per bambini e famiglie, è condotto insieme alla moglie e ai due giovanissimi figli dell’artista: un’occasione preziosa per avvicinarsi al mondo del circo attraverso il gioco, l’improvvisazione e la scoperta.

Gli appuntamenti serali

Alle ore 18:00, sempre in Piazza E. Vittorini a Enna Bassa, va in scena Hugo Mirò, eccentrico clown e

acrobata spagnolo che presenta al pubblico il suo personaggio curioso, poetico e irresistibilmente comico, capace di evocare la magia del cinema muto attraverso acrobazie, gag visive e gioco con gli oggetti. Ha calcato i palcoscenici di festival prestigiosi –tra cui Mondoclowns in Francia– e lavorato in produzioni di rilievo come quelle del Teatro Circo Price e dei Premios Goya. Conquista il pubblico di tutte le età trasformando la scena in un mondo surreale dove tutto è possibile.



Alle ore 19:30 in Piazza San Francesco si prosegue con Riccardo Strano, uno degli artisti di strada siciliani

più affermati nel territorio nazionale. In oltre dieci anni è stato ospite nella scena ufficiale dei più

importanti festival italiani di circo contemporaneo e arte di strada portando a quota 500 le repliche del

suo spettacolo “Qualcosa di Strano”.



Alle ore 21:30 presso il Teatro Francesco Paolo Neglia si concluderà la giornata con il Nouveau Clown

Concert che avrà come protagonisti i Pacha Kama. Nati a Palermo nel 2018, i Pacha Kama prendono il

nome dall’antico dio inca creatore del mondo e signore dei terremoti, e offrono un’esperienza musicale

che scuote le platee al ritmo di potenti tamburi e danze sudamericane. Il loro repertorio attinge alle

vibrazioni della cumbia colombiana e peruviana, del son cubano, della chacarera argentina, della bomba

ecuadoriana e dell’huayno boliviano, incarnando l’incontro millenario fra culture indigene, spagnole e

africane. In concerto la band – che si alterna tra formazione acustica e organico orchestrale con ottoni e

percussioni – crea un’autentica festa tropicale, arricchita da improvvisazioni strumentali, costumi colorati

e versi di animali amazzonici.

Gli eventi previsti domenica 13 luglio

Domenica 13 luglio alle ore 10:00 si replica la “Scuola di Circo”, questa volta nella magnifica Piazza

Belvedere (Enna Alta), sempre condotta dalla famiglia Sanchez. Nel pomeriggio si potranno rivedere i due straordinari artisti protagonisti del giorno precedente: alle ore 18:00 in Piazza Duomo Riccardo Strano e alle 19:30 al Belvedere Hugo Mirò.



Gran finale alle ore 21:30 al Teatro Neglia con il duo composto da Colette Gomette e Anna de Lirium

presenta “THE ONE & The One”, raffinato spettacolo di clown che mette in scena, con ironia e poesia, la

complessità delle relazioni umane. La francese Hélène Gustin (in arte Colette Gomette) e l’austriaca

Tanja Simma (Anna de Lirium) giocano sulle loro opposte fisicità – una magra e minuta, l’altra alta e

imponente – dando vita a un fragile equilibrio che racconta gentilezze esasperate, desideri nascosti ed

egoismi quotidiani. Con un’eccezionale mimica e una tecnica attoriale di altissimo livello, omaggiano

celebri coppie comiche affrontando senza parole, ma in modo esilarante, temi profondi come tolleranza,

amicizia, diversità, solidarietà e sessualità.