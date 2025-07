I 150 posti auto al Belvedere, il Pd se ne assume il merito, sui social impazza un video con Cappa

Il Pd di Enna rivendica la realizzazione di 150 stalli a pochi metri dal Belvedere. E’ quanto emerge in una nota firmata dal segretario cittadino del Pd, Giuseppe Seminara, per cui i soldi sono stati stanziati “dal Libero Consorzio e non dal Comune di Enna”.

La lunga corsa verso le elezioni

Una presa di posizione che tende a rafforzare, sotto l’aspetto politico, la posizione non solo del presidente dell’ex Provincia, Piero Capizzi, ma anche del consigliere provinciale e comunale del Pd, Salvatore Cappa. Non siamo ancora vicini alle elezioni della primavera del 2026 ma la macchina politica è in fermento, come lo era un anno fa di questi tempi, quando il dibattito si concentrò sull’Autodromo di Pergusa, il cui Statuto scadde portando l’ente in liquidazione: decisione di cui in tanti si sono pentiti, infatti ora, dipietristi ed opposizione sono al lavoro per far resuscitare l’Autodromo.

Cappa sulla rampo di lancio del Pd

Il Pd, in questa fase, ha deciso di puntare sul tema della viabilità, ponendo l’accento proprio su Cappa, posto, evidentemente, sulla rampa di lancio dei Dem. “Grazie al lavoro -si legge nella nota del Pd di Enna – portato avanti dal Libero Consorzio sotto la guida del presidente Piero Capizzi, espressione del Partito Democratico, e con il contributo politico concreto di Salvatore Cappa si stanno finalmente avviando interventi concreti che vanno a colmare anni di disattenzione”.

Il video di Cappa sui social

Peraltro, sui social circola un video, realizzato o fatto realizzare dai Giovani democratici, in quanto appare sulla propria pagina Facebook, in cui proprio lui, Salvatore Cappa, annuncia a due giovani la possibilità di lasciare la propria auto in uno di questi 150 stalli.

Nella sua nota, il segretario del Pd di Enna rivendica l’attenzione sulla Panoramica, “che rappresenterà una svolta per il centro storico”, inoltre, rende merito al Libero consorzio, l’avvio “a breve idei lavori per la sistemazione della SP130, arteria fondamentale che collega Pergusa con contrada Torre in direzione dello scorrimento di Caltanissetta, da tempo in condizioni estremamente deteriorate”