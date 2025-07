Enna calcio, si riparte da Passiatore, “puntiamo sui giovani”

L’Enna Calcio ha ufficialmente presentato ieri la nuova stagione sportiva 2025/26 nella sala stampa dello Stadio Generale Gaeta. L’evento ha visto la partecipazione del presidente Luigi Stompo, del direttore generale Fabio Montesano, del riconfermato allenatore Francesco Passiatore e del nuovo responsabile dell’Area Tecnica, Domenico Panico, della PL Managment. Numerosi tifosi hanno affollato l’incontro, accogliendo con entusiasmo anche gli ospiti della comunità Sant’Angelo con la responsabile Doris Urso.

Dopo un periodo di incertezza, la società e la città hanno dimostrato grande unità e fiducia, come sottolineato da Montesano: “Il coinvolgimento della città ci ha fatto capire che non eravamo soli. Lo sport è un valore sociale fondamentale, il calcio unisce. La salvezza di questa stagione la dedichiamo alla città e ai giovani che spesso devono andarsene, mantenendo comunque un forte senso di appartenenza.” Montesano ha anche ricordato il percorso fatto dalla società, iniziato dieci anni fa senza nemmeno un campo adeguato, e ha voluto evidenziare l’importanza di uno stadio pieno di famiglie e di un progetto rivolto anche allo sviluppo dei giovani, citando il successo degli Under 17.

Domenico Panico, neo responsabile dell’Area Tecnica, ha illustrato l’impegno dell’PLM Managment nel dare continuità al lavoro iniziato dal direttore Pietro Lo Monaco: “La società ci ha chiesto un supporto professionale per rafforzare il progetto sportivo. La passione e lo spirito del territorio sono il motore del nostro lavoro.”

Il presidente Stompo si è detto commosso dalla risposta della città, sottolineando la necessità di sostegno sia economico che materiale e ribadendo la volontà di continuare il progetto: “Questa nuova stagione sarà ancora più difficile, ma con una Enna unita ce la possiamo fare.”

Ha portato il suo saluto anche l’assessore allo Sport, Rosalinda Campanile, che ha apprezzato l’entusiasmo della città e ha chiarito l’impegno dell’amministrazione: “L’Enna in Serie D rappresenta un simbolo identitario per la città. Il supporto è stato equo ma il calcio rimane lo sport più seguito e rappresentativo. Qualche settimana fa mi trovavo in Calabria e quando hanno saputo da dove provenivo, la prima cosa che mi hanno detto è stata, ad Enna avete la Serie D. Ecco, il calcio rimane lo sport più seguito.”

Anche l’allenatore Passiatore ha ribadito il suo forte legame con la squadra e la città: “Quando sono arrivato ho trovato grande disponibilità e attaccamento. Puntiamo su una squadra giovane, con intensità e mentalità. Inizieremo il 31 aprile con i test, per poi aumentare i carichi di lavoro e preparare al meglio il gruppo.”

Infine, è stata ufficializzata la nomina di Gianluca Vigneri come Team Manager, che entra a far parte della società affiancando la famiglia Vigneri già presente nell’Area Food.

La campagna abbonamenti è già partita con numeri importanti, lasciando ben sperare per una stagione intensa e ricca di emozioni nel segno della continuità e della passione.