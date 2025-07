Paura nella notte a Enna per il crollo di una casa

Un’abitazione è crollata ieri sera alle 22,30 in via San Pietro, ad Enna. Per fortuna, la casa, come confermato dai vigili del fuoco di Enna, era disabitata, per cui non si registrano vittime. In ogni caso, c’era il Nucleo cinofilo del comando provinciale per verificare che non vi fossero persone sepolte dalle macerie. Sul posto anche i carabinieri ed il personale della Protezione civile mentre sono da chiarire le cause del cedimento