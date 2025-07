La fine della provincia di Enna e la galassia di Comuni spalmati su Caltanissetta e Catania

C’è confusione nella discussione che hanno suscitato in provincia di Enna quelle frasi relative al Gruppo 4 – Povertà dietro l’angolo delle Aree Interne contenute nel Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne. Ma la situazione non è eccellente, contrariamente di quello che pensava Mao Tse-Tung della grande confusione sotto il cielo.

I 14 Comuni dell’Ennese

Le Aree Interne del Gruppo 4, secondo il PSNAI, “non hanno prospettive di sviluppo economico e hanno bisogno di un piano mirato che le possa assistere in un percorso cronicizzato di declino e invecchiamento in modo da renderlo socialmente dignitoso per chi ancora vi abita”. Non tutte le 124 Aree Interne in cui si stata attuando la SNAI, distinti in quattro gruppi, rientrano nel Gruppo 4–Povertà dietro l’angolo. Tra le Aree interne del Gruppo 4-Povertà dietro l’angolo rientra l’Area Interna di Troina, che

comprende 14 comuni: Agira, Assoro, Calascibetta, Catenanuova, Cerami, Gagliano Castelferrato,

Leonforte, Nicosia, Nissoria, Regalbuto, Sperlinga, Troina, Valguarnera e Villarosa. Questi comuni si

costituiti in Unione dei Comuni per attuare la strategia.

Gli altri Comuni

Gli altri 6 comuni del Libero Consorzio Comunale di Enna fanno parte di altre aggregazioni territoriali. Il comune di Centuripe fa parte dell’Area Interna Val Simeto Etna assieme ad altro tre comuni del catanese: Adrano, Biancavilla e Santa Maria di Licodia. Anche questi 4 comuni si sono costituiti in Unione di Comuni. Enna fa parte dell’Area Funzionale Urbana di Caltanissetta – Sicilia Centrale con altri 6 comuni del nisseno: Caltanissetta, Delia, San Cataldo, Santa Caterina di Villarmosa, Serradifalco e Sommatino.

La galassia dei Municipi

I rimanenti 4 comuni del Libero Consorzio di Enna: Aidone, Barrafranca, Piazza Armerina e Pietraperzia fanno parte del Sistema Intercomunale di Rango Urbano Sicilia Centro-Orientale con altri 4 comuni del nisseno e dell’agrigentino: Grotte, Mazzarino, Palma di Montechiaro e Riesi. Anche questi comuni si sono costituiti in Unione di Comune. I 20 comuni del Libero Consorzio di Enna sono distribuiti 4 diverse aree di aggregazione territoriale per le politiche di coesione e di sviluppo locale. Circostanza, questa, che pone un problema non facile di coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali.

Su territorio del Libero Consorzio di Enna l’aggregazione di maggior rilievo è l’Area Interna di Troina perché coinvolge 14 dei 20 comuni con un popolazione di 80 mila abitanti e una superficie complessiva di 1335 km quadrati. Di quest’Area Interna di Troina si parla nello PSNAI, che al momento presenta alcune criticità di rilievo: difficoltà nel coinvolgimento attivo e nel coordinamento del partenariato socio-economico, fragilità delle strutture amministrative locali e mancanza di una visione strategica

condivisa di lungo periodo.