Scivoli presidente della Cna Sicilia, plauso della sezione di Enna

«L’elezione di Filippo Scivoli a Presidente della CNA Sicilia è motivo di grande orgoglio e soddisfazione per la CNA di Enna, di cui ogni iscritto deve andare fiero» – con queste parole il Presidente della CNA di Enna, Valentino Savoca, ha commentato l’assemblea che venerdì scorso ha eletto l’ennese Scivoli alla guida regionale dell’organizzazione. «È un riconoscimento importante per Filippo, uno dei migliori dirigenti di questa organizzazione, e per tutta la CNA, che arriva dopo anni di duro lavoro a favore delle imprese del territorio.»

Dopo dieci anni alla guida della CNA di Enna, Scivoli è stato eletto presidente regionale della CNA Sicilia: un risultato di grande prestigio, mai raggiunto prima nella storia della CNA ennese.

Negli anni passati, infatti, erano state premiate CNA con un numero maggiore di iscritti, provenienti da realtà con economie più significative in termini assoluti.

CNA Sicilia è l’organizzazione della piccola impresa con il maggior numero di iscritti sull’isola, rappresentando quasi 25 mila imprese su tutto il territorio regionale.

«La CNA siciliana è una grande organizzazione, e oggi dimostra di aver compiuto un salto di qualità scegliendo le persone sulla base del valore dei dirigenti, prima ancora che dei numeri» – ha dichiarato il segretario ennese, Stefano Rizzo. «Per noi rappresenta una grande opportunità per portare al centro dell’agenda temi come lo sviluppo delle aree interne, spesso penalizzate nel dibattito politico ed economico. Credo che non solo i nostri soci, ma tutto il territorio debba essere orgoglioso di questo risultato.»